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اجلاسیه‌ای برای وحدت اسلامی

چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی از امروز بطور رسمی آغاز می‌شود، اندیشمندان و علمای ۳۰ کشور جهان در این گردهمایی حضور خواهند داشت.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۵- ۰۹:۵۶
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برچسب ها: کنفرانس وحدت اسلامی ، وحدت شیعه و سنی ، هفته وحدت
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