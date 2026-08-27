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مدیرکل تربیتبدنی سازمان امور دانشجویان با تأکید بر اهمیت المپیاد به عنوان نماد امید و همدلی گفت: این رقابتها، فرصتی برای بازگشت به زندگی فعال و پویا در میان دانشجویان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر مصطفی زارعی در جلسه هماهنگی سرپرستان کاروانهای ورزشی شرکتکننده در هفدهمین المپیاد فرهنگی-ورزشی دانشجویان دختر، بر رعایت نظم و انضباط در محیط دانشگاه و مدیریت اعتراضات احتمالی در حین رقابتها تأکید کرد تا فضای ورزش به عنوان نماد دوستی و همبستگی حفظ شود.
مدیرکل تربیتبدنی سازمان امور دانشجویان ، ضمن قدردانی از تلاشهای دانشگاه فردوسی مشهد برای آمادهسازی زیرساختها و بازسازی خوابگاهها و سالنهای ورزشی، از سرپرستان خواست تا با رویکردی صبورانه و حرفهای، دانشجویان را در مواجهه با چالشهای احتمالی ناشی از حجم زیاد اعزامیها حدود سه هزار نفر همراهی کنند.
جلسه هماهنگی سرپرستان کاروانهای ورزشی شرکتکننده در هفدهمین المپیاد فرهنگی-ورزشی دانشجویان دختر، با حضور دکتر زارعی مدیرکل تربیتبدنی سازمان امور دانشجویان و رئیس ستاد حمایتی و نظارتی، طاهری، حسینی دبیر کل المپیاد، دکتر افروزه معاون اداره کل تربیتبدنی و سرپرستان کاروانهای اعزامی برگزار شد.
در پایان این جلسه، در خصوص بهرهبرداری از «سامانه جامع ورزش دانشگاهی» برای ثبت نتایج، توزیع مدالها و صدور گواهیهای شرکتکنندگی به صورت الکترونیکی تشریح و از دانشجویان و سرپرستان خواسته شد تا از طریق ارزیابیهای روزانه در سامانه، نظرات خود را درباره کیفیت خدمات ارائه شده ثبت نمایند.
هدف از هفدهمین المپیاد فرهنگی-ورزشی دانشجویان دختر که در ۱۵ رشته ورزشی برگزار می شود ، تقویت همبستگی، ایجاد نشاط و شادی و شناسایی استعدادهای ورزشی در جامعه دانشجویی است .