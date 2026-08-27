فرمانده، انتظامی آذربایجان غربی گفت: در طول ۷۲ ساعت گذشته تعداد بیش از ۲۷۰۰دستگاه خودرو و بیش از ۳۵۰ دستگاه موتور سیکلت متخلف شناسایی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سردار جمال سلمانی در خصوص طرح تشدید برخورد با خودروهای هنجارشکن در استان افزود:این طرح با هدف ارتقای امنیت و آرامش عمومی، افزایش انضباط اجتماعی و برخورد قانونی با تخلفات و رفتارهای هنجارشکنانه در دستور کار پلیس قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بررسی نتایج اجرای این طرح نشان می‌دهد که برخورد هدفمند و مستمر با خودروهای هنجارشکن، نقش مؤثری در کاهش تخلفات و افزایش نظم و آرامش در سطح جامعه را دارد و برهمین اساس اجرای این چنین طرح‌هایی تا زمان تحقق اهداف تعیین‌شده با جدیت ادامه خواهد داشت و پلیس با تخلفات و رفتارهای هنجارشکنانه در معابر، محلات، تفرجگاه ها و... برابر قانون برخورد خواهد کرد.

سردار سلمانی خاطرنشان کرد: همراهی مردم و رعایت قوانین، مهم‌ترین عامل در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی است و انتظار می‌رود شهروندان ضمن رعایت مقررات، از انجام رفتارهایی که موجب سلب آرامش و آسایش دیگران می‌شود، خودداری و هر گونه موارد مشکوک را به شماره ۱۱۰ اعلام و همچنین هر گونه انتقاد، پیشنهاد و تقدیر از عملکرد پلیس را با شماره ۱۹۷ تماس حاصل کنند.