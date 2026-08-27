به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، با حضور وزیر نیرو، استاندار خراسان شمالی، نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی نیروگاه ۷۲ مگاواتی پاسارگاد قاسم خان اسفراین با سرمایه گذاری بخش خصوصی به مبلغ ۵۴۰۰ میلیارد تومان که از یکسال پیش در روستای قاسم خان اسفراین آغاز شده بود فاز یک به ظرفیت ۱۲ مگاوات به بهره‌برداری رسید

همچنین فاز دوم نیز به ظرفیت ۶۰ مگاوات در مهرماه سال جاری به بهره برداری می‌رسد .که با بهره برداری از طرح معادل کاشت ۴۰۰ هزار اصله درخت زیست محیطی در منطقه ایجاد خواهد کرد و میزان صرفه جویی سوخت به سی و شش میلیون متر مکعب در سال خواهد رسید و باعث تقویت پایداری و تاب آوری شبکه برق استان نیز خواهد شد و برای ۱۲۲ نفر بصورت مستقیم اشتغالزایی ایجاد خواهد شد.

این نیروگاه در سطح ۱۲۱ هکتار احداث شده و سالانه ۱۴۵ هزار مگاوات ساعت انرژی تولید خواهد کرد.