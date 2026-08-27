دانشجویان و نخبگان دانشگاه صنعتی شریف از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بازدید کردند و با سامانه‌های هوشمند و زیرساخت‌های داده‌محور دستگاه قضا آشنا شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این بازدید، سامانه مدیریتی پایش را یکی از مهم‌ترین جلوه‌های حرکت قوه قضاییه به سمت حکمرانی داده‌محور دانست که امکان رصد برخط شاخص‌های عملکردی مراجع قضایی را برای مدیران فراهم می‌کند و از سطح گزارش‌دهی صرف عبور کرده و به ابزاری برای کشف روند‌های قضایی و اجتماعی و پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های مدیریتی تبدیل شده است.

کاظمی‌فرد با اشاره به سامانه تحلیل و نقد آراء قضایی (تناد)، این سامانه را یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های داده‌ای دستگاه قضایی برشمرد که با هدف بهره‌برداری علمی و فناورانه از آرای قضایی با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص توسعه یافته است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همچنین از سامانه هوشمند استعلامات مالی نام برد که با اتصال به منابع اطلاعاتی مرتبط، امکان دریافت برخط استعلام‌های مؤثر در پرونده‌های قضایی از جمله اطلاعات حساب‌های بانکی، بورس، پلاک انتظامی و ثبتی را فراهم کرده و فرآیند استعلامات مالی را از زمان بسیار طولانی به چند دقیقه کاهش داده است.

کاظمی‌فرد با اشاره به سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص گفت: این سامانه با هدف افزایش امنیت معاملات و کاهش ریسک مبادلات ایجاد شده و وضعیت‌های مؤثر بر اهلیت معاملاتی اشخاص را بررسی می‌کند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از آمادگی این مرکز برای اشتراک‌گذاری داده‌های گمنام‌سازی‌شده با شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد و گفت: هشت محصول مبتنی بر هوش مصنوعی با استفاده از این داده‌ها ایجاد شده که در درگاه خدمات الکترونیک قضایی در اختیار مردم قرار گرفته است.

کاظمی‌فرد با دعوت از دانشجویان و نخبگان برای مشارکت در حل مسائل واقعی دستگاه قضایی، بر ضرورت عبور از نگاه‌های مقطعی در مهندسی نرم‌افزار و حرکت به سمت حکمرانی داده‌محور تأکید کرد.

اقدامات فناورانه قوه قضاییه «روزنه امید» است

دانشجویان و نخبگان دانشگاه صنعتی شریف، اقدام قوه قضاییه در ارتباط‌گیری با نهاد دانشگاه را ارزشمند و زمینه‌ساز تعامل میان حاکمیت و دانشگاه دانستند.

سید محمدمهدی میرکمالی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر و برنده مدال برنز المپیاد ریاضی کشوری، گفت: پیش از حضور در این جلسه، اساساً تصوری از وجود چنین فناوری‌هایی در قوه قضائیه نداشتم و برایم جالب بود که این مجموعه در حوزه داده، هوش مصنوعی و تحلیل داده فعالیت می‌کند. اینکه در این سطح روی هوش مصنوعی کار شده و برای نیازمندی‌های فناورانه نیز با دانشگاه‌ها ارتباط برقرار می‌شود، اتفاق ارزشمندی است.

علیرضا سوری، فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی کامپیوتر و برنده مدال نقره جهانی المپیاد فیزیک، بازدید از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه را تجربه‌ای جذاب توصیف کرد و گفت: دیدن اثرگذاری فناوری در دستگاه‌های حاکمیتی برای من بسیار جذاب بود. این نوع تعاملات میان دانشگاه و دستگاه‌های حاکمیتی بسیار مفید است و اقدامات فناورانه قوه قضائیه را «روزنه امید» دانست.

محمدحسین قیصریه، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، با ابراز شگفتی از گستردگی اقدامات انجام‌شده در حوزه فناوری در قوه قضائیه اظهار کرد: کار‌های بسیار زیادی در این حوزه انجام شده که پیش از این از وجود آنها اطلاع نداشتم و برایم جالب بود که چنین فضایی در قوه قضاییه شکل گرفته و حتی دستیار‌های هوشمند مورد نیاز مردم نیز توسعه یافته است و این اقدامات می‌تواند در تسهیل امور مراجعان، کوتاه شدن فرآیند دادرسی و کاهش خطا‌های قضایی اثرگذار باشد.

سیدحسین میراسلامی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر، با اشاره به دعوت دانشجویان برای آشنایی نزدیک با ظرفیت‌های فناورانه، این اقدام را زمینه‌ساز شکل‌گیری تعامل میان حاکمیت و دانشگاه دانست و گفت: برای نخستین بار بود که از سوی یک نهاد حاکمیتی، از جمعی از دانشجویان دغدغه‌مند دعوت می‌شد تا از سامانه‌ها و اقدامات آن مجموعه بازدید کنند و این اتفاق می‌تواند الگویی برای ارتباط بیشتر میان حاکمیت، دانشگاه و دانشجویان باشد.

مهدی کمالی، دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، نیز با اشاره به تعامل قوه قضاییه با بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: پیش از این تصور می‌کردم ارتباط قوه قضاییه با بخش خصوصی تقریباً صفر باشد، اما توضیحات ارائه‌شده نشان داد در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام شده است. وی همچنین تحلیل داده‌های قضایی را از بخش‌های جذاب این بازدید عنوان کرد و گفت: وجود مجموعه‌ای غنی از داده‌های حدود ۱۵ سال اخیر قوه قضاییه، همراه با دسته‌بندی و تصویرسازی مناسب، می‌تواند بینش ارزشمندی در اختیار دستگاه‌های مختلف، قانون‌گذاران و نهاد‌های ناظر قرار دهد.