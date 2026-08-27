فرمانده انتظامی منوجان گفت: پس از وقوع یک مورد سرقت طلاجات از منزلی در سطح شهرستان، ماموران پلیس آگاهی با اقدامات اطلاعاتی، ۲ نفر سارق را دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامی منوجان گفت: پس از وقوع یک مورد سرقت طلاجات از منزلی در سطح شهرستان، ماموران پلیس آگاهی با اقدامات اطلاعاتی، ۲ نفر سارق را دستگیر کردند.

سرهنگ "فاریابی" افزود: متهمان در مواجهه با مستندات پلیس، به سرقت یک میلیارد ریال طلا اعتراف که اموال سرقتی نیز کشف و تحویل مالباخته شد.

فرمانده انتظامی منوجان در پایان با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضایی، بیان داشت: در تحقیقات پلیس، هویت طلافروشی که اقدام به خرید طلاجات سرقتی نموده بود نیز شناسایی و هماهنگی قضایی برای پلمب طلافروشی در دستور کار قرار گرفت.