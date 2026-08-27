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تیم دوومیدانی دانشآموزی چهارمحال و بختیاری با کسب ۴ نشان طلا و یک برنز در رقابتهای قهرمانی نوجوانان کشور، جواز حضور در اردوی انتخابی تیم ملی را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: در این دوره از مسابقات که به میزبانی استان زنجان برگزار شد، نمایندگان استان با نمایشی خیرهکننده موفق به فتح سکوهای قهرمانی شدند.
وی افزود: در این رقابتها، محمد علیدوستی (ناحیه ۲ شهرکرد) در دو ماده ۲ هزار متر با مانع و ۸۰۰ متر، دو مدال ارزشمند طلا را برای استان به ارمغان آورد. همچنین طاها بنیادیفرد (ناحیه ۲ شهرکرد) در ماده ۵ هزار متر پیادهروی بر سکوی نخست ایستاد و طلایی شد و در ماده ۳ هزار متر نیز گردنآویز برنز را از آن خود کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به درخشش در بخش پرتابها گفت: علیرضا صمیمی (شهرستان کیار) هم با پرتاب دیسک موفق به کسب عنوان قهرمانی و نشان طلا شد تا جمع نشان طلای استان به عدد چهار برسد.
وی گفت: تیم دوومیدانی دانشآموزی چهارمحال و بختیاری با کسب ۴ نشان طلا و یک برنز در رقابتهای قهرمانی نوجوانان کشور، جواز حضور در اردوی انتخابی تیم ملی دانشآموزی برای اعزام به مسابقات ژیمنازیاد جهانی ۲۰۲۶ برزیل را کسب کرد.