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یک کارگاه شیرینیپزی در شهرستان زریندشت به علت عدم رعایت مقررات بهداشتی مهر و موم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در راستای حفظ سلامت عمومی و تشدید نظارت بر مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی، یک کارگاه شیرینیپزی در شهرستان زریندشت، به دلیل عدم رعایت مقررات و ضوابط بهداشتی، در جریان گشت مشترک بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت زریندشت، اتاق اصناف و اداره اماکن، پلمب شد.
این اقدام پس از بررسی و مشاهده موارد عدم رعایت الزامات بهداشتی انجام و واحد مذکور تا زمان رفع نواقص و طی مراحل قانونی، از ادامه فعالیت منع شد.
بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت زریندشت با همکاری دستگاههای نظارتی، به صورت مستمر بر مراکز تهیه، تولید و عرضه مواد غذایی نظارت دارند و با واحدهای متخلف مطابق مقررات برخورد قانونی خواهد شد.