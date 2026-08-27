یک کارگاه شیرینی‌پزی در شهرستان زرین‌دشت به علت عدم رعایت مقررات بهداشتی مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در راستای حفظ سلامت عمومی و تشدید نظارت بر مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی، یک کارگاه شیرینی‌پزی در شهرستان زرین‌دشت، به دلیل عدم رعایت مقررات و ضوابط بهداشتی، در جریان گشت مشترک بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت زرین‌دشت، اتاق اصناف و اداره اماکن، پلمب شد.

این اقدام پس از بررسی و مشاهده موارد عدم رعایت الزامات بهداشتی انجام و واحد مذکور تا زمان رفع نواقص و طی مراحل قانونی، از ادامه فعالیت منع شد.

بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت زرین‌دشت با همکاری دستگاه‌های نظارتی، به صورت مستمر بر مراکز تهیه، تولید و عرضه مواد غذایی نظارت دارند و با واحد‌های متخلف مطابق مقررات برخورد قانونی خواهد شد.