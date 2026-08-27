در ادامه سفر‌های شهرستانی استاندار به شهر‌های جنوبی فارس، طرح گازرسانی به شهر بُلغان افتتاح شد؛





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در ادامه سفر‌های شهرستانی استاندار به شهر‌های جنوبی فارس، طرح گازرسانی به شهر بُلغان افتتاح شد؛ طرحی که با بهره‌برداری از آن، ۱۰۰ درصد شهر‌های فارس تحت پوشش گازرسانی قرار گرفتند. شرکت گاز فارس در هفته دولت به هفت روستای بخش‌های بنارویه و هَرم شهرستان‌های لارستان و جویم و همچنین ۷۰ صنعت، با اعتبار حدود هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان، گازرسانی کرده است.

استاندار فارس گازرسانی را فراتر از تأمین سوخت بخش خانگی دانست و گفت: گاز طبیعی یکی از ابزار‌های مهم توسعه به‌شمار می‌رود و تأمین پایدار آن می‌تواند زمینه‌ساز رونق فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی، خدماتی و اقتصادی باشد. بنابراین، بهره‌برداری از این منابع باید همراه با برنامه‌ریزی، بهره‌وری و مدیریت صحیح مصرف باشد.

امیری با تأکید بر ارزش راهبردی انرژی بیان کرد: برخورداری کشور از ذخایر قابل‌توجه گاز طبیعی، به معنای مصرف بی‌ضابطه نیست. گاز، انرژی ارزشمندی است و باید فرهنگ مصرف و مدیریت انرژی در جامعه اصلاح شود.

استاندار فارس در ادامه با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای استان در هفته دولت اظهار کرد: امسال ۱۳۲۱ پروژه در سطح استان به بهره‌برداری می‌رسد که مجموع اعتبار آنها بیش از ۷۱ هزار میلیارد تومان است.

امیری با بیان اینکه توسعه فارس در شرایط دشوار کشور متوقف نشده است، گفت: تلاش کرده‌ایم اعتبارات و امکانات استان بر اساس شاخص‌های توسعه و با رویکرد عدالت‌محور توزیع شود. فارس در ابتدای قبول مسئولیت از نظر اعتباری در شمار استان‌های انتهایی کشور قرار داشت، اما اکنون به جمع سه استان برتر کشور از نظر تخصیص بودجه پیوسته است.

استاندار فارس با اذعان به وجود برخی کاستی‌های مزمن در منطقه گفت: بخشی از اعتبارات برای جبران این عقب‌ماندگی‌ها در همین مناطق هزینه خواهد شد. مسائل مطرح‌شده از جمله تأمین آب شرب و بهسازی و روکش راه‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد و با توجه به ظرفیت و امکانات موجود، پیگیری خواهد شد.

امیری تأکید کرد: از بیان وعده‌هایی که امکان تحقق آنها فراهم نیست، پرهیز می‌کنم؛ اما هر موضوعی که در چارچوب امکانات استان، ضرورت‌های منطقه و اقتضای عدالت قابل پیگیری باشد، با جدیت دنبال خواهد شد.