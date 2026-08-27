نخستین شب از ویژه‌برنامه «روایت رحمت» به مناسبت هزاروپانصدمین سال ولادت پیامبر رحمت با همراهی هنرمندان عرصه‌های مختلف موسیقی، تجسمی و نمایش در میان استقبال مخاطبان از گروه‌های سنی متفاوت در قلب تئاتر ایران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نخستین شب رویداد هنری «روایت رحمت» به مناسبت گرامیداشت هفته وحدت و هزاروپانصدمین سال ولادت پیامبر اسلام (ص) با هنرنمایی هنرمندان موسیقی، تجسمی و نمایش، میزبان اقشارمختلف مردم در قلب تئاتر ایران بود.

این برنامه با استقبال مخاطبان همراه شد، مخاطبانی که روی صندلی‌های تعبیه‌شده در محوطه بیرونی تئاتر شهر نشسته بودند و بسیاری نیز ایستاده در گوشه‌وکنار محوطه، هنرنمایی گروه‌های هنری را با اجرای سید عباس سجادی دنبال می‌کردند.

گروه دف‌نوازان به سرپرستی مرتضی میر آغازگر برنامه شدند و ادامه کار را به نقل «خورشید رحمت» با نقالی جهانگیر نوروز از هنرمندان خطه جنوب سپردند. تا این بار روایت نگار به مکتب نرفته مسلمانان را هنرمندی از بوشهر به گوش مخاطبان برساند.

نمایش «رستاخیز» به ایده‌پردازی فاتح بادپروا و کارگردانی مختار محمدی اجرا شد.

این اثر برداشتی آزاد و هنرمندانه از آیات قرآن درباره کرامت انسانی و جایگاه زنان بود. نمایش با روایتی از عصر جاهلیت و زنده به گور کردن دختران آغاز شد و با ظهور پیامبر(ص) به پایان این سیاهی رسید و در ادامه با عبور از بستر تاریخی به جهان امروز و جلوه‌هایی از جاهلیت مدرن، نظیر خشونت‌های خانوادگی و نگاه ابزاری به زنان پرداخت و با بهره‌گیری از آیات قرآن و تلفیق آن با موسیقی و فرم بر مفهوم وحدت تأکید کرد.

آیین نمایشی «دعای باران» به نویسندگی مهدی کشمیری و کارگردانی حامد مطراتلویی از بجنورد دیگر بخش اجرا شده در ویژه‌برنامه «روایت رحمت» است. اثری برآمده از آیین‌های منطقه شمال‌شرق ایران که روایتگر دورانی از خشکسالی و شکل‌گیری آیین‌های باران‌خواهی است. در میان این آیین، اختلافی میان کشاورزان برای دفاع از دسترنج‌شان درمی‌گیرد که در نهایت با محوریت قرار دادن قرآن به آشتی و رفع کدورت می‌انجامد؛ گویی که باران رحمت الهی، نویدبخش زندگی و پایکوبی عمومی است.

«دعای باران» تلاشی است برای به تصویر کشیدن مفهوم وحدت و پاسداشت خرده‌فرهنگ‌هایی که در معرض فراموشی قرار دارند.

اجرای گروه موسیقی نواحی «میسان» به سرپرستی باسم حمادی از اهواز، نوای موسیقی جنوب را در محوطه تئاتر شهر طنین‌انداز کرد و اجرای چندین قطعه موسیقایی از جمله «حسبی ربی» توسط احسان یاسین پایان‌بخش شب نخست برنامه بود.

حضور احسان یاسین که مخاطبان او را با موسیقی‌های نیایشگر می‌شناسند در این رویداد، فرصتی برای ارتباطی بی‌واسطه با مخاطبانی بود که نشان دادند در هیاهوی شهر، همچنان مشتاق شنیدن نوای امید، نیایش و آرامش‌اند.

و اما در فاصله زمانی اجراهای متفاوت هنرمندان نمایش و موسیقی، هنرمندان تجسمی تلاش کردند تا با نقاشی و خط از پیامبر رحمت نقشی بر بوم زده و خطی بنویسند که به یاد هزاروپانصدمین سال ولادت ایشان و هفته وحدت در خاطره‌ها ماندگار شود.

مهدی شفیعی (معاون امور هنری)، تابک نادری (مدیرکل هنرهای نمایشی)، آیدین مهدی‌زاده (مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی)، جعفر واحدی (مدیرعامل مؤسسه توسعه هنرهای معاصر)، احمدحسین فتاحی (مشاور اجرایی معاونت امور هنری)، اسحاق شکری (مدیرعامل انجمن موسیقی ایران)، رضا بصیرت (مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی)، اسماعیل خلج، ارمغان‌ بهداروند، محمد دشتگلی، مهرداد ضیایی، سامان خلیلیان از جمله مدیران و هنرمندانی بودند که در این برنامه حضور داشتند.

«روایت رحمت» ویژه‌برنامه گرامیداشت هفته وحدت و هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر عظیم‌الشأن اسلام حضرت محمد(ص) است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از چهارشنبه ۴ تا شنبه ۷ شهریورماه، ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰ در محوطه تئاتر شهر تهران در حال برگزاری است.