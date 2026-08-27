نمایشگاه دستاوردهای دولت در خوزستان به مناسبت هفته دولت با حضور استاندار و جمعی از مسئولان استانی گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ به مناسبت هفته دولت، نمایشگاه دستاوردهای دولت در خوزستان با هدف ارائه و معرفی اقدامات و خدمات انجام‌شده در استان گشایش یافت.

استاندار خوزستان در حاشیه افتتاح این نمایشگاه با اشاره به ویژگی‌های مردم استان گفت: مردم خوزستان از روحیه شجاعت، مقاومت، ایستادگی، رشادت و مهمان‌نوازی برخوردارند و این ویژگی‌ها وظیفه مسئولان را برای تلاش بیشتر در مسیر حل مشکلات مردم و توسعه استان سنگین‌تر می‌کند.

سیدمحمدرضا موالی‌زاده با اشاره به تنوع قومی و فرهنگی خوزستان افزود: اقوام مختلف خوزستان، رنگین‌کمانی چشم‌نواز را شکل داده‌اند و این تنوع فرهنگی ظرفیت ارزشمندی برای تقویت همبستگی ملی است.

وی بر تداوم خدمت‌رسانی در همه شرایط تأکید کرد و گفت: در هر شرایطی، چه جنگ و چه شرایط دیگر، در کنار مردم و در خدمت آنان هستیم؛ مردمی که پای کار نظام، رهبری و تمامیت ارضی کشور ایستاده‌اند و به میهن خود دل بسته‌اند.

استاندار خوزستان همچنین با اشاره به هماهنگی میان قوای کشور ادامه داد: دولت، رئیس‌جمهور، هیئت وزیران، قوای مجریه، مقننه و قضائیه و نیروهای مسلح، همگی در کنار یکدیگر و زیر پرچم ملت برای خدمت صادقانه به مردم تلاش می‌کنند.

موالی‌زاده ابراز امیدواری کرد با تداوم این مسیر، روزهای بهتر و بیشتری برای مردم صبور و غیور خوزستان رقم بخورد.

وی در پایان از دست‌اندرکاران برپایی نمایشگاه و حضور اصحاب رسانه و اصحاب قلم قدردانی کرد.

نمایشگاه دستاوردهای هفته دولت در خوزستان از چهارم تا هفتم شهریورماه، از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۲ برای بازدید عموم دایر است.