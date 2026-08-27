به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل بهزیستی مازندران از بهره‌مندی ۳۷۰ بهبودیافته از اعتیاد از تسهیلات خوداشتغالی خبر داد و گفت: توانمندسازی و ایجاد اشتغال پایدار از مهم‌ترین راهکار‌های جلوگیری از اعتیاد است.

رقیه رحمانی در تشریح برنامه‌های بهزیستی در حوزه درمان، کاهش آسیب و توانمندسازی افراد بهبودیافته افزود: فرآیند درمان اعتیاد نباید با خروج فرد از مراکز پایان یابد و حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی پس از خروج نقش مهمی در تثبیت بهبودی دارد.

وی با اشاره به طرح‌های اجرا در حوزه اشتغال افزود: ۳۷۰ نفر از بهبودیافتگان از تسهیلات خوداشتغالی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بهره‌مند شدند که ۱۰ نفر از آنان از افراد نگهداری‌شده در مراکز ماده ۱۶ بودند.

مدیرکل بهزیستی مازندران، اشتغال را یکی از حلقه‌های اساسی توانمندسازی و بازگشت افراد به زندگی عادی دانست و تاکید کرد: ایجاد درآمد و استقلال اقتصادی می‌تواند زمینه بازگشت فرد به جامعه را تقویت کرده و احتمال بازگشت مجدد به اعتیاد را کاهش دهد.

رحمانی همچنین بر ضرورت مهارت‌آموزی به عنوان مقدمه ورود افراد به بازار کار تأکید کرد و گفت: یکسال گذشته هزار و ۳۰۰ نفر از مددجویان بهزیستی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بهره‌مند شدند.

وی افزود: سال گذشته ۵۱۱ نفر از افراد با نگهداری در مراکز ماده ۱۶ نیز آموزش‌های فنی و مهارتی دریافت کردند تا پس از طی دوره درمان و بازتوانی، امکان ورود آنان به مسیر اشتغال فراهم شود.

مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به فعالیت مراکز توانمندسازی و صیانت اجتماعی بهبودیافتگان در استان گفت: سه مرکز شامل یک مرکز ویژه بانوان و دو مرکز ویژه آقایان در مازندران فعال است و تاکنون ۱۱۱ بهبودیافته از خدمات اشتغال این مراکز بهره‌مند شده‌اند.