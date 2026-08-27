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وزیر علوم به مناسبت روز کارمند گفت: کارمندانِ آموزش عالی بخش مهمی از وزن اداره و موفقیت مراکز آموزش عالی کشورمان را بر دوش داشته و با مسئولیتپذیری و همراهی خود زمینه استمرار فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه را فراهم میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پیام وزیر علوم به مناسبت روز کارمندبه شرح ذیل می باشد
بسمالله الرحمن الرحیم
کارمندانِ آموزش عالی بخش مهمی از وزن اداره و موفقیت مراکز آموزش عالی کشورمان را بر دوش داشته و با مسئولیتپذیری و همراهی خود زمینه استمرار فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه را فراهم میکنند. امکان پذیریِ زیست استادی/دانشجویی در یک موسسه آموزش عالی، وابسته به کیفیت و شیوه رفتاری کارمندان آنجاست.
فشارهای اقتصادی و دشواریهای زندگی در سالهای اخیر شرایط را برای بسیاری از همکاران ما در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی سختتر کرده است. در چنین شرایطی قدردانی از کارمندان فقط با بیان نقش و اهمیت آنان کامل نمیشود و توجه به شأن حرفهای، آرامش و شرایط زندگی آنان نیز باید همواره مورد توجه باشد که از ابتدا در تلاش برای تحققِ کرامتِ بیشتر این همیارانِ علم و آموزش داشتهایم؛ گرچه با توجه به شرایط عمومی کشور، این تلاش ها و نتایج ان برای خود ما نیز رضایت بخش نیست.
روز کارمند فرصتی است برای یادآوری سهم مهم همکارانی که بخش بزرگی از خدمت در دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراکز آموزش عالی ایرانِ عزیز را پیش میبرند. این روز را به همه کارمندانِ خانواده بزرگ آموزش عالی تبریک میگویم و از تلاش و همراهی صادقانه آنان صمیمانه سپاسگزارم.
حسین سیمایی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری