مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد، از راهیابی ۲۹۲ نفر از حافظان قرآن کریم استان یزد به آزمون شفاهی بیست‌ویکمین دوره اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم خبر داد.

راهیابی حافظان قرآن یزد به آزمون اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن کریم

راهیابی حافظان قرآن یزد به آزمون اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن کریم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حجت‌الاسلام مجتبی صداقت گفت: نوبت اول آزمون شفاهی در چهار حوزه امتحانی شهرستان‌های اردکان، میبد، بافق و یزد در روز‌های ۳، ۵ و ۶ شهریورماه برگزار خواهد شد و حافظان راه‌یافته می‌توانند در حوزه تعیین‌شده حضور یافته و در آزمون شرکت نمایند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد ادامه داد: نوبت دوم آزمون شفاهی نیز طبق جدول زمان‌بندی در آبان‌ماه برگزار خواهد شد، پس از اعلام زمان دقیق برگزاری، اطلاع‌رسانی کامل درباره نحوه ثبت‌نام و حضور داوطلبان در مرحله دوم انجام خواهد شد.

وی افزود: پس از برگزاری آزمون‌های شفاهی و احراز قبولی داوطلبان، حائزین نمرات حد نصاب به مراحل بعدی راه خواهند یافت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد در پایان ضمن تبریک به حافظان راه‌یافته، برای همه شرکت‌کنندگان در مراحل مختلف این آزمون آرزوی موفقیت کرد و بر ضرورت توجه و حمایت از حافظان قرآن کریم و فراهم‌کردن زمینه برای رشد و ارتقای فعالیت‌های قرآنی در استان تأکید کرد.