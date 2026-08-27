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هدف اصلی سیاستهای جدید کشاورزی استان، افزایش بهرهوری آب و خاک، ارتقای ارزش اقتصادی تولید و حرکت به سمت کشاورزی دانشبنیان و پایدار است.
مجید جعفری،با اشاره به افتتاح ۱۱۷ طرح در بخش کشاورزی گفت: برای اجرای این طرح ها حدود ۳۶ میلیارد تومان سرمایهگذاری انجام شده و ۴۳۷۸ خانوار از مزایای آن
بهرهمند شدهاند.
جعفری با بیان اینکه تأمین انرژی یکی از چالشهای جدی بخش کشاورزی است، ادامه داد: بخش کشاورزی در زمان قطعی برق با فشار قابل توجهی مواجه میشود، از همین رو
توسعه انرژی خورشیدی و استفاده از ظرفیتهای مردمی و اراضی ملی برای تولید برق در دستور کار قرار گرفته است.
وی همچنین از افزایش ۳۱ درصدی عملیات مکانیزاسیون کشاورزی در استان خبر داد و گفت: مکانیزاسیون یکی از شاخصهای مهم افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی است و
باید به سمت استفاده هدفمند از ماشینآلات متناسب با شرایط اقلیمی استان حرکت کنیم.
جعفری با اشاره به افزایش ۲۶ درصدی تأمین بذر اصلاحشده و گواهیشده، اظهار کرد: استفاده از بذرهای اصلاحشده، اصلاح خاک و افزایش بهرهوری آب از محورهای اصلی
برنامههای بخش کشاورزی استان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت تغییر الگوی کشت گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی و شرایط اقلیمی، ادامه کشت محصولات پرآببر
امکانپذیر نیست و باید به سمت محصولاتی با مصرف آب کمتر و ارزش اقتصادی بالاتر حرکت کنیم.
وی با اشاره به ظرفیت محصولاتی مانند زیره افزود: محصولات کمآببر و دارای ارزش اقتصادی بالا میتوانند در آینده جایگزین بخشی از محصولات موجود در الگوی کشت استان
شوند.
جعفری همچنین با اشاره به وضعیت خاک در استان تصریح کرد: کاهش ماده آلی خاک، یکی از چالشهای جدی بخش کشاورزی است و استفاده اصولی از کودهای آلی و
فرآوریشده، باید در کنار کاهش مصرف نامتوازن کودهای شیمیایی، مورد توجه قرار گیرد.