مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی از افتتاح و بهره‌برداری ۱۱ طرح شبکه تعاون روستایی استان همزمان با هفته دولت خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح‌ها بیش از ۴۱۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و زمینه اشتغال مستقیم ۲۶ نفر و اشتغال غیرمستقیم ۳۴ نفر فراهم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سجاد حسامی، با اعلام این خبر اظهار کرد: همزمان با گرامیداشت هفته دولت، ۱۱ طرح در مجموعه شبکه تعاون روستایی آذربایجان‌غربی به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: برای اجرای این طرح‌ها در مجموع بیش از ۴۱۰ میلیارد ریال اعتبار سرمایه‌گذاری شده است که با بهره‌برداری از آنها، زمینه ایجاد ۲۶ فرصت شغلی مستقیم و ۳۴ فرصت شغلی غیرمستقیم فراهم خواهد شد.

حسامی با اشاره به گستره بهره‌مندی از این طرح‌ها خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از پروژه‌های مذکور، ۱۷۵ هزار خانوار از خدمات و ظرفیت‌های ایجادشده بهره‌مند خواهند شد.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌ها، تقویت ظرفیت‌های خدماتی و اقتصادی شبکه تعاون روستایی و حمایت از تولیدکنندگان و جامعه روستایی، از مهم‌ترین محور‌های اجرای این طرح‌هاست.

وی در پایان تأکید کرد: شبکه تعاون روستایی استان با بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌ها و اجرای طرح‌های توسعه‌ای، در مسیر تقویت اقتصاد روستا، حمایت از تولید و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به کشاورزان و روستاییان گام برمی‌دارد.