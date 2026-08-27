مشاور اجرایی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از برگزاری ویژه‌برنامه «روایت رحمت» به مناسبت هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) در محوطه باز تئاتر شهر و تالار وحدت خبر داد.

احمد حسین فتاحی، مشاور اجرایی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به برنامه‌ریزی این وزارتخانه برای گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم(ص) گفت: ویژه‌برنامه‌های «روایت رحمت» از سوم تا هفتم شهریور در محوطه باز تئاتر شهر برگزار می‌شود.

وی افزود: در این برنامه‌ها، هنرمندانی از نقاط مختلف کشور حضور خواهند داشت و مخاطبان شاهد اجرای نقالی، دف‌نوازی، برنامه‌های نمایشی، موسیقی نواحی و دیگر برنامه‌های فرهنگی و هنری خواهند بود.

فتاحی ادامه داد: هر شب نیز یک اجرای موسیقی سنتی برای علاقه‌مندان در نظر گرفته شده است تا بخشی از ظرفیت‌های موسیقی ایرانی و هنرهای بومی و آیینی کشور در این رویداد معرفی شود.

مشاور اجرایی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از برگزاری برنامه ویژه‌ای در تالار وحدت خبر داد و گفت: روز شنبه هفتم شهریور، ارکستر ملی ایران به مناسبت میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) اجرای ویژه‌ای خواهد داشت.

وی هدف از برگزاری این برنامه‌ها را گرامیداشت مقام و سیره پیامبر رحمت(ص) و ایجاد فضایی برای حضور خانواده‌ها و علاقه‌مندان به هنرهای ایرانی و آیینی عنوان کرد و افزود: «روایت رحمت» فرصتی برای گردهمایی هنرمندان رشته‌های مختلف و ارائه جلوه‌هایی از فرهنگ و هنر اقوام ایرانی است.