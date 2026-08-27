رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی‌ با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان صداوسیما، از عملکرد این سازمان در جریان جنگ و تقابل رسانه‌ای اخیر و نحوه انعکاس مقاومت و ایستادگی ملت ایران قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ابراهیم عزیزی در این نامه با اشاره به نقش رسانه در جنگ‌های اخیر، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران را یکی از ارکان مهم جبهه رسانه‌ای کشور دانست و از مدیریت و عملکرد این سازمان در مقابله با روایت‌های رسانه‌ای دشمن قدردانی کرد.

در نامه ابراهیم عزیزی خطاب به پیمان جبلی آمده است: «در شرایطی که کشور در نبرد سنگین میدانی با سران نظام سلطه به مدد نیرو‌های مسلح جان بر کف حماسه‌ها آفرید؛ در میدان نبرد نرم و رسانه‌ای، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نیز با افسران جنگ نرم خویش درخشید، بدون تردید جنگ‌های تحمیلی اخیر و دفاع جانانه ملت ایران در برابر حملات وحشیانه آمریکا و ایادی حقیرش عرصه‌ای برای شناخت سره از ناسره و تجلی حقیقت در جبهه میدان، خیابان و دیپلماسی بود.

اما در این میان روایت رسانه و اقتدار از ایستادگی جانانه ملت به‌عنوان جبهه چهارم نقشی حیاتی ایفا کرد، نقشی که طبق فرمایش قائد معظم انقلاب، اهمیت و تأثیرگذاری آن در بازتاب مجاهدت‌های رزمندگان و افشای چهره کریه دشمن در برابر افکار عمومی جهان، به وصف نیست.

در این راستا، بر خود لازم می‌دانم از جناب عالی به‌عنوان رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران که به‌عنوان پیش قراول رسانه‌های انقلابی در بربر هجمه‌های خبری جبهه باطل استوار ماند و حقیقت را محور قرار داد تا روایت‌های جعلی دشمنان و مزدوران وطن‌فروش، مسیر حق را برای مردم، گمراه‌کننده نکند، صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.

بی‌شک درایت و مدیریت جنابعالی و همکاران غیورتان در خنثی‌سازی خدعه‌ها و توطئه‌های سیاسی به‌عنوان برگی زرین در تاریخ پرافتخار صداوسیمای جمهوری اسلامی ثبت خواهد شد. از خداوند متعال موفقیت و سربلندی جناب‌عالی و تمام مجاهدان وسرداران رسانه‌ای را در این جبهه پراهمیت خواستارم.»