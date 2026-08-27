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روزنامه پاکستانی «داون» نوشت: افزایش تحریمها و فشار اقتصادی، ایران را به تسلیم وادار نخواهد کرد و فقط میتواند مواضع تهران را سختتر می کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، روزنامه پاکستانی «داون» در سرمقالهای با بررسی همزمان تلاشهای دیپلماتیک برای حل رویارویی ایران و آمریکا و تشدید فشارهای اقتصادی واشنگتن علیه تهران، تاکید کرد که افزایش تحریمها و فشار اقتصادی، ایران را به تسلیم وادار نخواهد کرد و تنها میتواند مواضع تهران را سختتر کند.
این روزنامه با اشاره به سفر فیلد مارشال «سید عاصم منیر» رئیس ستاد نیروهای مسلح پاکستان به تهران و دیدار وی با رئیس جمهور و دیگر مقامات ارشد ایران نوشت: تهران بار دیگر بر پایبندی خود به تفاهم اسلام آباد تاکید کرده است.
به نوشته داون، با وجود این بی اعتمادی متقابل میان ایران و آمریکا همچنان اصلیترین مانع در مسیر اجرای این تفاهم است و تشدید تحریمهای آمریکا نیز به کاهش این بی اعتمادی کمکی نخواهد کرد.
داون تاکید کرد: ایران نزدیک به نیم قرن با تحریمهای آمریکا روبه رو بوده و اگرچه تحریمهای جدید ممکن است فشار اقتصادی بیشتری ایجاد کند، اما بعید است تهران را به تسلیم وادار کند.
این روزنامه همچنین با اشاره به روابط تجاری ایران با شرکای اصلی خود، به ویژه چین، نوشت: تمایل چندانی در میان این کشورها برای همراهی با سیاستهای واشنگتن علیه تهران وجود ندارد.
این روزنامه پاکستانی اعلام تحریمهای اقتصادی جدید آمریکا را نشانهای از شکست رویکرد نظامی این کشور در برابر ایران نیز دانست و نوشت: تمایل تهران برای گفتوگو با میانجیگران و احیای تفاهم اسلام آباد نشان میدهد که همچنان میتوان راهی مسالمت آمیز برای خروج از بحران پیدا کرد.
داون در پایان تاکید کرد که آمریکا و ایران باید از فرصت ایجادشده برای تحرکات دیپلماتیک استفاده کنند و بر اجرای مفاد اصلی تفاهم اسلام آباد تمرکز داشته باشند. این روزنامه از واشنگتن خواست از ادبیات خصمانه فاصله بگیرد و برای دستیابی به تفاهمی واقعی با تهران تلاش کند.