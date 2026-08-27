در مراسمی، گاز سه روستای حصار، کوچک و حاجتکده خوی مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

بهره‌برداری از گازرسانی به سه روستای حصار، کوچک و حاجتکده خوی

بهره‌برداری از گازرسانی به سه روستای حصار، کوچک و حاجتکده خوی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،طی مراسمی در مسجد روستای حصار و با حضور رهبردین معاون هماهنگی امور‌عمرانی استاندار، درستکار مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی، علائی فرماندار خوی و اعضای شورای اداری خوی، گاز سه روستای حصار، کوچک و حاجتکده خوی مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

در این مراسم، درستکار با اشاره به بهره‌مندی ۱۴۴ خانوار این سه روستا از نعمت گاز، گفت: برای عملیاتی شدن این پروژه ۲۴ کیلومتر لوله‌گذاری و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار صرف شده است.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی با بیان اینکه خوی دارای ۱۸۶ روستاست، افزود: با گازرسانی به سه روستای مذکور، تعداد روستا‌های برخوردار از گاز لین شهرستان به ۱۳۲ مورد رسید.

وی همچنین گفت: در قالب پروژه گازرسانی به این روستاها، جاده دسترسی به آنها نیز تعریض شد.