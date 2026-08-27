سند مشترک همکاری سازمان همیاری شهرداری‌های فارس با اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان امضا شد .





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ابراهیم صبوری، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان فارس، از امضای سند مشترک همکاری این سازمان با اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس خبر داد و گفت: این همکاری در سه حوزه آموزش، فناوری اطلاعات و سرمایه‌گذاری دنبال خواهد شد.

وی در مراسم رونمایی از سامانه گردشگری فارس با اشاره به نخستین محور این تفاهم‌نامه افزود: با توجه به ظرفیت دانشگاه علمی‌کاربردی سازمان همیاری شهرداری‌های فارس، برنامه‌های آموزشی حوزه میراث فرهنگی با همکاری این مجموعه برگزار خواهد شد.

صبوری، حوزه فناوری اطلاعات را دومین بخش این همکاری عنوان کرد و گفت: سامانه گردشگری فارس که امروز به‌صورت مشترک رونمایی شد، می‌تواند گردشگران داخلی و خارجی را از زمان ورود به استان برای بازدید از جاذبه‌ها و برنامه‌ریزی سفر راهنمایی کند.

وی افزود: این سامانه ظرفیت‌ها و نقاط گردشگری استان فارس را معرفی می‌کند و اگرچه نیازمند توسعه است، اما سازمان همیاری شهرداری‌های فارس برای توسعه و تکمیل آن سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان فارس، ایجاد پلتفرم سرمایه‌گذاری در حوزه میراث فرهنگی را سومین محور این تفاهم‌نامه برشمرد و گفت: به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای در سال‌های گذشته، بخش‌هایی از میراث فرهنگی نیازمند توجه و رسیدگی بیشتری بوده‌اند.

صبوری ابراز امیدواری کرد: با ایجاد این پلتفرم و جذب سرمایه‌گذاری، زمینه حفاظت، احیا و بهره‌برداری بهتر از آثار ثبت ملی و جهانی فارس فراهم شود و گام مؤثری در توسعه گردشگری شیراز و استان فارس برداشته شود.