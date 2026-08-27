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وحدت ملی به پشتوانه دولت مقتدر

در صد و هفتاد و نهمین شب از تجمعات مردمی که همزمان با هفته دولت است شرکت کنندگان بر لزوم وحدت و انسجام بیش از پیش ملی تاکید کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۵- ۰۹:۴۱
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، وحدت ملی
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