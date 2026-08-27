پخش زنده
امروز: -
۲۹ طرح کشاورزی با سرمایهگذاری ۴۱۲ میلیارد تومان و کارخانه فرآوری محصولات گوجهفرنگی در استان زنجان به بهرهبرداری رسید .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ بهره برداری از طرحهای کشاورزی علاوه بر ایجاد اشتغال، به توسعه صنایع تبدیلی و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی کمک میکند.
همزمان با هفته دولت در بخش صنایع تبدیلی و غذایی یک کارخانه فرآوری محصولات گوجهفرنگی با سرمایهگذاری ۵۲۰ میلیارد ریال آماده بهرهبرداری شده است.
این واحد ظرفیت تولید سالانه ۷ هزار و ۵۰۰ تن رب گوجهفرنگی را دارد و در تکمیل زنجیره تولید و فرآوری محصولات کشاورزی استان نقش خواهد داشت.