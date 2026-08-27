معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی از برگزاری سومین جشنواره ملی گردشگری چملی‌گول تکاب به‌مناسبت هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا حیدری با اشاره به برگزاری سومین جشنواره ملی گردشگری چملی‌گول در تکاب اظهار کرد: این رویداد که پنجم شهریور به‌مناسبت هفته دولت برگزار می‌شود، فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیت‌های بی‌نظیر گردشگری این منطقه است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: این جشنواره در محل چمن متحرک روستای بدرلو، از ساعت ۱۵ آغاز شده و بازدید نمایشگاه‌های جانبی جشنواره از آن از ساعت ۱۷ تا ۲۲ خواهد بود.

او تصریح کرد: در کنار بهره‌مندی از زیبایی‌های این پدیده طبیعی، اجرای موسیقی سنتی، پخش مستند تخصصی چملی‌گول، برپایی غرفه‌های صنایع‌دستی و غذا‌های محلی و همچنین نمایشگاه پوستر جاذبه‌های گردشگری تکاب از جمله برنامه‌های جانبی طراحی شده برای بازدیدکنندگان است.

معاون گردشگری استان تأکید کرد: هدف از برگزاری این جشنواره، ایجاد نشاط اجتماعی و بهره‌گیری از پتانسیل‌های طبیعی برای معرفی هرچه بهتر این اثر کم‌نظیر است.

چملی‌گول که به «جزیره شناور» یا «چمن متحرک بدرلو» شهرت دارد، در ۱۷ کیلومتری شمال شرقی تکاب و در نزدیکی روستای بدرلو واقع شده است.

این دریاچه که در ارتفاع ۲۳۴۰ متری از سطح دریا قرار دارد، دارای جزیره‌ای سبز با مساحت حدود ۸۰ متر مربع است که در میان دریاچه‌ای به مساحت یک هکتار و عمق ۸ تا ۱۵ متر به صورت شناور حرکت می‌کند.