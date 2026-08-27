در چهارمین روز از هفته دولت؛ معابر آسفالت شده ۶ روستای شهرستان ایوان به مساحت ۲۰ هزار مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در چهارمین روز از هفته دولت، عملیات آسفالت معابر ۶ روستای شهرستان ایوان به مساحت مجموع ۲۰ هزار مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال؛ با حضور میرزاد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، شریفی‌اصل، فرماندار شهرستان ایوان، حبیب‌اله محبی، مدیرکل بنیاد مسکن استان ایلام و جمعی از مسئولان محلی و استانی در روستای باسکله گرمه از توابع شهرستان ایوان به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل بنیاد مسکن استان در این آئین عنوان کرد: این عملیات در روستا‌های باسکله گرمه به مساحت ۴ هزار مترمربع، نهرخان علیا ۴ هزار مترمربع، سرتنگ داروند ۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع، ماژین ۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع، باباگیر ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع و ترن ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع اجرا شده است.

حبیب‌اله محبی با اشاره به تداوم برنامه‌های بنیاد مسکن در این شهرستان گفت: ۸ هزار مترمربع آسفالت معابر روستای سراب ایوان نیز در دستور کار قرار دارد و این طرح به‌زودی تکمیل و به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرکل بنیاد مسکن استان ایلام ادامه داد: در حوزه اجرای ابنیه فنی نیز از محل منابع مختلف استانی، عملیات اجرایی ابنیه فنی در ۲ روستای شهرستان ایوان به پایان رسیده و در روستا‌های بلیین و جوب گوهر نیز این عملیات در دست اجرا است که به‌زودی تکمیل خواهد شد.