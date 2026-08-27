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مهاجم سابق گلگهر سیرجان با امضای قرارداد رسمی به صنعت نفت آبادان پیوست تا طلاییپوشان را در فصل جدید همراهی کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ اریک بایناما، مهاجم سابق گلگهر سیرجان، با امضای قرارداد به صنعت نفت آبادان پیوست و در فصل جدید با پیراهن طلاییپوشان آبادانی به میدان خواهد رفت.
صنعت نفت آبادان در سه دیدار اخیر خود مقابل ملوان بندرانزلی، فجر شهید سپاسی و فولاد خوزستان تنها یک گل به ثمر رسانده است.
از سوی دیگر، محمدحسین باصری، مهاجم جدید صنعت نفت که از مس شهر بابک به این تیم پیوسته، مصدوم است و زمان بازگشت او به ترکیب مشخص نیست.
عملکرد خط حمله صنعت نفت در سه دیدار گذشته و ناکامی در گلزنی، محمد نوری سرمربی این تیم را به فکر تقویت نوک پیکان خط حمله انداخته و حالا بایناما یکی از گزینههای جدید طلاییپوشان برای افزایش قدرت تهاجمی این تیم خواهد بود.