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وزیر بهداشت صبح امروز با هدف بررسی مسائل و مشکلات و بررسی برنامههای توسعهای بهداشت ودرمان وارد زاهدان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جمع خبرنگاران افزایش تختهای بیمارستانی با توجه به جمعیت هر منطقه وتلاش برای تکمیل طرحهای بهداشتی ودرمانی در سیستان وبلوچستان را مورد تاکید قرار داد.
بیجار استاندار سیستان و بلوچستان نیز در دیدار با وزیر بهداشت از افتتاح مجهزترین بیمارستان سوانح و سوختگی جنوب شرق کشور در ایرانشهر خبرداد.
وی گفت: فاز اول بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی چابهار و بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی ایرانشهر در حال اجراست.