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معاون هماهنگکننده فرماندهی انتظامی خوزستان از کاهش ۱۳.۵ درصدی سرقت در استان طی سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون هماهنگکننده فرماندهی انتظامی خوزستان گفت: با فعالیتها و اقدامات انجامشده در حوزه امنیت، میزان سرقت در استان طی سال گذشته ۱۳.۵ درصد کاهش یافت.
سرهنگ سعید رحیمی با اشاره به شرایط امنیتی کشور افزود: دشمن در جنگهای تحمیلی اخیر و تلاش برای ایجاد ناامنی در دیماه با شکست مواجه شد و اکنون راهبردهای خود را به سمت جنگ اقتصادی و ایجاد نارضایتی با تکیه بر مشکلات معیشتی معطوف کرده است تا مردم را در برابر نظم و امنیت عمومی قرار دهد.
وی با تأکید بر قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران گفت: در حوزه خلیجفارس با اقتدار در برابر نیروهای آمریکایی ایستادهایم و آنها هنوز ابعاد واقعی قدرت دفاعی و پدافندی کشور را ندیدهاند.
معاون هماهنگکننده فرماندهی انتظامی خوزستان نقش رسانهها را در شرایط کنونی مهم دانست و بیان کرد: نقش امروز اصحاب رسانه در افکارسازی همانند حضور در میدان رزم است و رسانهها باید با تقویت همبستگی ملی و مقابله با سناریوسازی دشمن به افزایش اقتدار ملی کمک کنند.
وی در ادامه با تشریح عملکرد پلیس خوزستان گفت: طی سه سال اخیر راهبردهای امنیتی استان بر اساس نیازهای واقعی طراحی و اجرا شده که نتیجه آن کسب رتبه برتر در شاخصهای امنیتی کشور بوده است.
رحیمی با اشاره به آمار بالای تصادفات جادهای نیز افزود: سالانه حدود یک هزار و ۶۰۰ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست میدهند که بخش قابل توجهی از آنها جوانان و نیروهای نخبه هستند.
وی همچنین بر ضرورت افزایش آگاهی خانوادهها درباره جرایم سایبری و آسیبهای فضای مجازی تأکید کرد و گفت: آموزش و آگاهیبخشی در حوزه جرایم سایبری باید به یکی از اولویتهای خانوادهها تبدیل شود تا از خسارتهای جبرانناپذیر ناشی از سهلانگاری پیشگیری شود.