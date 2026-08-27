صادرات کیوی مازندران همزمان با هفته دولت با ثبت رشد سه برابری، به ۵۹ هزار و ۹۰۰ تن در قالب ۲ هزار و ۶۹۱ محموله رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، صادرات کیوی مازندران همزمان با هفته دولت با ارسال ۲ هزار و ۶۹۱ محموله به بازار‌های هدف، به ۵۹ هزار و ۹۰۰ تن رسید و رشد سه برابری را ثبت کرد.

بر اساس تازه‌ترین آمار صادرات محصولات کشاورزی استان، ۵۹ هزار و ۹۰۰ تن کیوی در قالب ۲ هزار و ۶۹۱ محموله از مازندران راهی بازار‌های خارجی شده است.

کیوی یکی از محصولات مهم باغی مازندران به شمار می‌رود و افزایش صادرات این محصول می‌تواند در ارزآوری، رونق اقتصادی بخش کشاورزی، حمایت از باغداران و توسعه زنجیره تولید و صادرات محصولات کشاورزی استان مؤثر باشد.

رشد سه برابری صادرات کیوی همچنین بیانگر افزایش ظرفیت تولید و توسعه بازار‌های صادراتی این محصول در بازار‌های خارجی است.

توسعه بازار‌های خارجی و افزایش صادرات محصولات کشاورزی از محور‌های مهم برنامه‌های اقتصادی مازندران به شمار می‌رود و استمرار این روند می‌تواند زمینه حضور پررنگ‌تر محصولات کشاورزی استان در بازار‌های بین‌المللی را فراهم کند.