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همزمان با فرارسیدن هفته وحدت، موزه صنایعدستی آذربایجان غربی با هدف گرامیداشت این ایام و معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری منطقه، میزبان برنامهای با محوریت وحدت، همدلی و پاسداشت میراث فرهنگی با حضور جمعی از بانوان فعال فرهنگی از اقوام مختلف استان بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معصومه شریفوند اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن هفته وحدت، موزه صنایعدستی آذربایجان غربی با هدف گرامیداشت این ایام و معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری منطقه، میزبان برنامهای با محوریت وحدت، همدلی و پاسداشت میراث فرهنگی با حضور جمعی از بانوان فعال فرهنگی از اقوام مختلف استان بود.
رئیس موزه صنایعدستی ارومیه افزود: در این برنامه، مجموعهای از آثار و صنایعدستی ارزشمند استان در معرض دید علاقهمندان قرار گرفت؛ آثاری که هر یک بازتابی از تاریخ، فرهنگ، هنر و هویت مردمان این سرزمین به شمار میروند.
او گفت: در حاشیه این رویداد، بر اهمیت نقش صنایعدستی در تقویت پیوندهای فرهنگی، معرفی اشتراکات اقوام و ایجاد زمینه برای گفتوگوی فرهنگی تأکید شد.
شریفوند تصریح کرد: هنرهای سنتی، فارغ از تفاوتهای قومی و جغرافیایی، زبان مشترکی هستند که میتوانند مفهوم وحدت و همدلی را به شکلی ماندگار به نسلهای مختلف منتقل کنند.
همچنین بازدیدکنندگان ضمن آشنایی با پیشینه و ویژگیهای هنرهای سنتی استان، از آثار موجود در موزه صنایعدستی دیدن کردند و با بخشی از ظرفیتهای فرهنگی و هنری از جمله رشتههای صنایعدستی منطقه آشنا شدند.
هفته وحدت، فرصتی برای یادآوری این حقیقت است که فرهنگ و هنر میتواند پلی برای نزدیکتر شدن دلها و تقویت همبستگی اجتماعی باشد؛ موزه صنایعدستی استان نیز با صیانت و معرفی این میراث ارزشمند، در مسیر ترویج فرهنگ، همدلی و وحدت گام برمیدارد.