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برنامههای «دکتر سلام»، با ویژه برنامه روز داروساز و فناوریهای دارویی از شبکه آموزش و «انتقام» با محوریت مفهوم «انتقام»، خونخواهی رهبر شهید ایران، از شبکه افق پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «دکتر سلام» امروز با اجرای دکتر محمد طهماسبی و با ویژهبرنامه «روز داروساز» از شبکه آموزش پخش می شود.
دکتر حمید اکبری جور، استاد تمام داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت، به موضوع فناوریهای دارویی میپردازد.
این برنامه با موضوعات پزشکی هرروز ساعت ۱۳ به تهیهکنندگی بابک حسنزاده پخش میشود.
ویژهبرنامه تلویزیونی «انتقام» به میزبانی دکتر وحید یامینپور، از جمعه ۶ شهریور از شبکه افق پخش می شود.
این ویژهبرنامه با محوریت مفهوم «انتقام»، خونخواهی رهبر شهید ایران و بررسی شرایط کنونی کشور در پی جنگ تحمیلی سوم تولید شده است و در قالب گفتوگو با چهرههای سیاسی، فرهنگی و هنری به موضوعات مختلف این حوزه میپردازد.
«انتقام» با حضور مهمانان مختلف، ابعاد گوناگون مفهوم انتقام و خونخواهی را از زوایای متفاوت بررسی میکند. مسعود دهنمکی، بهروز افخمی، حجتالاسلام طباخیان، علی بهادری جهرمی و حجت الاسلام پناهیان از جمله چهرههایی هستند که به عنوان مهمان در این برنامه حضور دارند.
«انتقام» هر شب ساعت ۲۱:۳۰ پخش و روز بعد ساعات ۱۱:۳۰ و ۱۷:۳۰ بازپخش می شود.