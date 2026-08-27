به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، فرمانده انتظامی شهرستان قم از کشف بیش از ۲ هزار ثوب پوشاک قاچاق از یک دستگاه خودروی پژو پارس در استان خبر داد و گفت: مأموران یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان قم حین گشت زنی در بلوار الغدیر به یک دستگاه خودروی پژو پارس مشکوک و جهت بررسی موضوع؛ آن را متوقف کردند.

سرهنگ غلامرضا براتی افزود: در بازرسی بعمل آمده از خودروی مذکور، تعداد ۲ هزار و ۱۷۵ ثوب انواع البسه بچگانه قاچاق و فاقد هر گونه مجوز کشف شد.

وی گفت: برابر اعلام نظر کارشناسان، ارزش ریالی محموله مکشوفه، حدود ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است.