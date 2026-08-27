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تیم پالایش نفت آبادان با پیروزی ۲ بر یک مقابل الماس حدید یزد، نایبقهرمانی لیگ برتر اسکواش باشگاههای کشور را قطعی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در روز ماقبل پایانی دور برگشت لیگ برتر اسکواش باشگاههای کشور که به میزبانی یزد برگزار شد، تیم پالایش نفت آبادان با نتیجه ۲ بر یک برابر الماس حدید یزد به برتری رسید.
پالایش نفت آبادان با این پیروزی، جایگاه نایبقهرمانی لیگ برتر اسکواش باشگاههای کشور را قطعی کرد.
نماینده آبادان امروز در آخرین دیدار خود به مصاف کاره تهران میرود؛ دیداری که نتیجه آن تأثیری در جایگاه نایبقهرمانی پالایش نفت آبادان نخواهد داشت.