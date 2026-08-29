به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسروری‌فر از اجرای عملیات آزادسازی و اعاده به وضع سابق اراضی کشاورزی در دو منطقه تقی‌آباد و شریف‌آباد این شهرستان خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفت گفت: در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ۱۳ قطعه به مساحت ۸ هزار مترمربع در تقی‌آباد و ۳ قطعه به مساحت ۳۰ هزار مترمربع در شریف‌آباد آزادسازی شد.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از اراضی کشاورزی افزود: مجموع اراضی آزادسازی‌شده در این عملیات ۳۸ هزار مترمربع است و با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی مطابق قانون برخورد خواهد شد.