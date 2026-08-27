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دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، در نخستین سفر رسمی خود به منطقه آزاد ماکو، با هدف بازدید از طرحهای عمرانی و اقتصادی، افتتاح و کلنگزنی چندین پروژه و دیدار با مردم و مسئولان منطقه، وارد منطقه آزاد ماکو شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حسین فروزان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، در نخستین سفر رسمی خود به منطقه آزاد ماکو، با هدف بازدید از طرحهای عمرانی و اقتصادی، افتتاح و کلنگزنی چندین پروژه و دیدار با مردم و مسئولان منطقه، وارد منطقه آزاد ماکو شد.
این سفر نخستین حضور رسمی حسین فروزان در منطقه آزاد ماکو در جایگاه دبیر شورایعالی مناطق آزاد به شمار میرود .