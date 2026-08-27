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۵ مجلس پرده خوانی «امت احمد» در شهرهای مازندران برپا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر حوزه هنری مازندران گفت: رویداد ملی تئاتر میدانی «امت احمد» همزمان با هفته وحدت با حضور هنرمند آملی پنج مجلس پردهخوانی در شهرهای مازندران اجرا میشود.
مهدی معصومی افزود: رویداد ملی تئاتر میدانی «امت احمد» با محوریت گرامیداشت سیره حضرت محمد مصطفی (ص) و با هدف تقویت فرهنگ وحدت، همدلی و برادری میان مسلمانان در ۱۵ استان کشور برگزار میشود.
به گفته وی، مازندران نیز یکی از استانهای میزبان این رویداد است و بر اساس برنامهریزی، پنج مجلس پردهخوانی از مرشد جواد آقاپور از هنرمندان آملی در شهرهای مختلف استان اجرا خواهد شد.
این اجراها در شهرهای بهشهر، چمستان، ساری، فریدونکنار و آمل برگزار میشود و موضوع اصلی آن روایت بخشهایی از سیره پیامبر اکرم ص و تبیین آموزههای اخلاقی و اجتماعی ایشان با محوریت وحدت و همدلی مسلمانان است.
رویداد ملی تئاتر میدانی امت احمد به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی و با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی و به دبیری هادی کیانی برگزار میشود.
این رویداد در قالبهای مختلف نمایشی از جمله نمایش خیابانی، پرفورمنس، پردهخوانی و نقالی برگزار خواهد شد و بیش از ۱۰۰ اجرای میدانی در استانهای منتخب کشور برای آن پیشبینی شده است.
پردهخوانی یکی از گونههای نمایشی و آیینی ریشهدار در فرهنگ ایرانی است و استفاده از این ظرفیت برای روایت سیره پیامبر اکرم (ص) میتواند به معرفی بهتر مفاهیم اخلاقی و وحدت آفرین سیره نبوی کمک کند.
رویداد ملی تئاتر میدانی امت احمد تا هشتم شهریورماه همزمان با هفته وحدت در استانهای منتخب کشور ادامه خواهد داشت.