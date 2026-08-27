به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر حوزه هنری مازندران گفت: رویداد ملی تئاتر میدانی «امت احمد» هم‌زمان با هفته وحدت با حضور هنرمند آملی پنج مجلس پرده‌خوانی در شهر‌های مازندران اجرا می‌شود.

مهدی معصومی افزود: رویداد ملی تئاتر میدانی «امت احمد» با محوریت گرامیداشت سیره حضرت محمد مصطفی (ص) و با هدف تقویت فرهنگ وحدت، همدلی و برادری میان مسلمانان در ۱۵ استان کشور برگزار می‌شود.

به گفته وی، مازندران نیز یکی از استان‌های میزبان این رویداد است و بر اساس برنامه‌ریزی، پنج مجلس پرده‌خوانی از مرشد جواد آقاپور از هنرمندان آملی در شهر‌های مختلف استان اجرا خواهد شد.

این اجرا‌ها در شهر‌های بهشهر، چمستان، ساری، فریدونکنار و آمل برگزار می‌شود و موضوع اصلی آن روایت بخش‌هایی از سیره پیامبر اکرم ص و تبیین آموزه‌های اخلاقی و اجتماعی ایشان با محوریت وحدت و همدلی مسلمانان است.

رویداد ملی تئاتر میدانی امت احمد به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی و با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی و به دبیری هادی کیانی برگزار می‌شود.

این رویداد در قالب‌های مختلف نمایشی از جمله نمایش خیابانی، پرفورمنس، پرده‌خوانی و نقالی برگزار خواهد شد و بیش از ۱۰۰ اجرای میدانی در استان‌های منتخب کشور برای آن پیش‌بینی شده است.

پرده‌خوانی یکی از گونه‌های نمایشی و آیینی ریشه‌دار در فرهنگ ایرانی است و استفاده از این ظرفیت برای روایت سیره پیامبر اکرم (ص) می‌تواند به معرفی بهتر مفاهیم اخلاقی و وحدت آفرین سیره نبوی کمک کند.

رویداد ملی تئاتر میدانی امت احمد تا هشتم شهریورماه هم‌زمان با هفته وحدت در استان‌های منتخب کشور ادامه خواهد داشت.