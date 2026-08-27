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مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: در یک سال گذشته ۷۸۰ میلیارد ریال تسهیلات و اعتبار از محل منابع وزرات نفت و اعتبارات بهزیستی برای تامین مسکن مددجویان زیرپوشش پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، معصومه محمدی با بیان اینکه برای تامین مسکن مددجویان زیرپوشش این نهاد از محل اعتبارات وزارت نفت و بهزیستی کشور اعتبار اختصاص یافته است، افزود: از این میزان، ۱۹۰ میلیارد ریال از محل منابع وزارت نفت و ۲۵۰ میلیارد ریال در قالب کمک بلاعوض از سوی بهزیستی برای ساخت و خرید مسکن مددجویان پرداخت شد.
وی گفت: در این مدت همچنین ۳۴۰ میلیارد ریال در قالب ودیعه مسکن پرداخت شد و در مجموع ۲۴۱ نفر از جامعه هدف بهزستی استان از خدمات این نهاد در حوزه مسکن بهرهمند شدند.
محمدی افزود: بهزیستی متولی ساختوساز مسکن نیست، بلکه بهعنوان یک نهاد حمایتی با پرداخت کمکهای مالی به مددجویان، آنان را در ساخت یا خرید مسکن یاری میکند؛ این حمایتها بهصورت خودمالکی یا در قالب طرح نهضت ملی مسکن و با همکاری وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انجام میشود.
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: در بخش خودمالکی، سال گذشته ۲ میلیارد ریال و در قالب طرح نهضت ملی مسکن یک میلیارد ریال به مددجویان زیرپوشش این نهاد پرداخت شد.
وی افزود: در بخش گروهسازی نیز که استان از این طرح بهرهمند است، ۲ میلیارد ریال کمکهزینه به مددجویانی که دارای ساختمان هستند، تعلق میگیرد.