پخش زنده
امروز: -
نماینده پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی گفت:با پیگیری اداره کل راه و شهرسازی استان، مشکل تأمین زمین مسکن ملی پیرانشهر حل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، کمال حسینپور، نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی، در آیین کلنگزنی طرح ۲۱۸ واحدی طرح نهضت ملی مسکن در منطقه شینآباد پیرانشهر گفت: با پیگیریهای انجامشده، سایت این طرح آمادهسازی و ۲۲۰ قطعه برای واگذاری به مردم قرعهکشی شده و با الحاق ۹۰ هکتار دیگر، ظرفیت مناسبی برای تأمین زمین مورد نیاز مردم و جوانان این شهر فراهم شده است.
کمال حسینپور اظهار کرد: پس از تصویب طرح مسکن ملی در سال ۱۳۹۹، به دلیل نبود زمین، امکان تحویل واحدهای این طرح در شهر پیرانشهر فراهم نشده بود، اما با همکاری و پیگیری مسئولان شهرستان و اداره کل راه و شهرسازی استان، این سایت آمادهسازی شده و ۲۲۰ قطعه نیز برای واگذاری به مردم قرعهکشی شده است.
وی افزود: ۹۰ هکتار دیگر نیز از سوی اداره کل راه و شهرسازی برای واگذاری به مردم الحاق شده است تا این اراضی در قالب نهضت ملی مسکن، مسکن محرومین و سایر طرحها مورد استفاده قرار گیرد تا زمینه تأمین زمین برای مردم و جوانان این شهر فراهم شود.
نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با تصویب طرح جامع پیرانشهر و الحاق نزدیک به ۶۰۰ هکتار به شهر، چشمانداز مناسبی برای توسعه شهر، کاهش حاشیهنشینی و رفع مشکلات مربوط به خدمات زیربنایی از جمله آب، برق و گاز ایجاد میشود.
حسینپور در پایان از همکاری و پیگیری مسئولان شهرستان و استان در تامین زمین و امکانات لازم جهت به نتیجه رسیدن این سایت قدردانی کرد.