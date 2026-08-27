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سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم از آغاز ثبتنام رانندگان ناوگان تاکسی و خودروهای شخصی متقاضی فعالیت در سرویس حملونقل دانشآموزان خبر داد و گفت: متقاضیان تا ۲۰ روز فرصت دارند با مراجعه به دفاتر پیشخوان منتخب، مدارک خود را ارائه کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مهدی عباسی، سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم، گفت: رانندگان محترم ناوگان تاکسیرانی و همچنین رانندگان خودروهای شخصی که تمایل دارند در سال تحصیلی پیشرو خدمات حملونقل دانشآموزان را ارائه دهند، میتوانند برای ثبتنام اقدام کنند.
وی افزود: متقاضیان با همراه داشتن مدارک مورد نیاز به دفاتر پیشخوان منتخب خدمات الکترونیک دولت مراجعه کنند.
عباسی مدارک لازم برای ثبتنام را شامل عکس، شناسنامه، کارت ملی، کارت خودرو، بیمهنامه، معاینه فنی در صورت نیاز، گواهی سوءپیشینه، گواهی عدم اعتیاد و گواهی سلامت جسمانی و روانی عنوان کرد.
سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم با اشاره به مزایای فعالیت رانندگان در سرویس مدارس گفت: امکان دریافت حقوق ماهیانه، امکان بهرهمندی از تسهیلات بانکی و بازگشت هزینههای ثبتنام و استعلامات، از جمله مزایای پیشبینیشده برای رانندگان سرویس مدارس است.