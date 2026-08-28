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مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان گفت: در نوزدهمین جشنواره ملی آش ایرانی، ده نوع آش جدید از استانهای مختلف کشور برای نخستینبار طبخ و به بازدیدکنندگان عرضه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سید میکائیل موسوی گفت: امسال ده نوع آش جدید از هفت استان کشور برای نخستینبار در این جشنواره پخت میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان افزود: آش ویشیل، آش قلماسوا، آش قرهقورت، آش گیلاخه و آش نخودآب، آش پشکه، آش اوماج، آش دانه کلانه، آش دنگو، آش یای آشی برای نخستینبار در نوزدهمین دوره جشنواره ملی آش ایرانی طبخ میشوند.
وی گفت: این آشها متعلق به استانهای مرکزی، فارس، کرمانشاه، لرستان، کرمانشاه، چهارمحال بختیاری و زنجان هستند و هر روز از ساعت ۸صبح تا ۱۰ شب در محل برگزاری جشنواره طبخ میشوند و از ساعت ۱۶ تا ۲۲ به بازدیدکنندگان از این جشنواره عرضه میشوند.
موسوی ادامه داد: معرفی غذاهای بومی و محلی، احیای میراث ناملموس و ایجاد زمینهای برای آشنایی گردشگران با تنوع فرهنگی و خوراکهای سنتی استانهای مختلف کشور، از مهمترین اهداف برگزاری نوزدهمین جشنواره ملی آش ایرانی است.
نوزدهمین جشنواره ملی آش ایرانی با حضور استانهای مختلف کشور در زنجان برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند ضمن حضور در این رویداد فرهنگی، با شیوه طبخ و ویژگیهای انواع آشهای سنتی مناطق مختلف ایران آشنا میشوند.