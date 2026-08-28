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رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد از بررسی مطالبات شهروندان در حوزه فضای سبز و خدمات شهری و پیگیری موضوع صیانت از باغات و درختان شهری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، زارع بیدکی، رئیس کمیسیون خدمات شهری و عضو شورای اسلامی شهر یزد، با اشاره به دستور کار این جلسه اظهار کرد: در این نشست، مطالبات و درخواستهای مردمی پیرامون مسائل حوزه خدمات شهری بررسی شد که یکی از مهمترین موارد، درخواستهای معتمدین محله در خصوص نوار سبز مجاور مسجد امام حسین (ع) در بلوار آیتالله مدرس بود.
وی افزود: با توجه به ظرفیت این نوار سبز برای تأمین فضای سبز محله، موضوعاتی از جمله ارتقای امنیت بوستان، ایجاد ست بازی کودکان، ساماندهی فضای سبز و تأمین سرویس بهداشتی از سوی معتمدین محل مطرح شد که با حضور رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: در خصوص موضوعاتی که در حیطه وظایف شهرداری منطقه دو قرار داشت، هماهنگیهای لازم انجام شد و موارد مرتبط با تأمین سرویس بهداشتی و سایر نیازهای این محدوده برای پیگیری در دستور کار قرار گرفت.
زارع بیدکی با اشاره به ضرورت تعیین ضوابط برای برپایی موکبها در فضاهای سبز شهری تصریح کرد: موضوع آییننامه و ضوابط برپایی موکب در فضاهای سبز، پارکها، بوستانها و نوار سبز مجاور مسجد امام حسین (ع) نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا ضمن حفظ فضای سبز، امکان پاسخگویی به درخواستهای شهروندان و برگزاری برنامههای مورد نیاز در چارچوب ضوابط فراهم شود.
وی در ادامه، صیانت از باغات و فضای سبز شهر یزد را یکی دیگر از موضوعات مهم این جلسه عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و ویژگیهای شهر یزد، حفظ و نگهداری باغات و فضای سبز موجود یک ضرورت جدی است و باید اقدامات لازم برای شناسایی باغات، پلاککوبی درختان و تهیه شناسنامه برای این ظرفیتهای ارزشمند شهری با جدیت دنبال شود.
عضو شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به مطالبات مطرحشده از سوی معتمدین منطقه حسنآباد خاطرنشان کرد: در این منطقه، موضوع برخی تفکیکهای غیراصولی و پیامدهای احتمالی آن برای محیط زیست و مسائل اجتماعی مطرح شد که ضرورت بررسی و پیگیری دقیقتر این موضوع را نشان میدهد.
وی افزود: در همین راستا، در ادامه اقدامات سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در زمینه شناسنامهدار کردن و پلاککوبی درختان، پیشنهاد تدوین و ارائه بستههای تشویقی برای حفظ باغات نیز مطرح شد تا شهروندان و مالکان باغات برای نگهداری و صیانت از این سرمایههای ارزشمند شهری بیش از پیش ترغیب شوند.
زارع بیدکی در پایان گفت: مقرر شد موضوع بستههای تشویقی در کمیته صیانت از باغها مطرح و بررسی شود تا بتوانیم با استفاده از ظرفیتهای قانونی و تشویقی، ضمن حفظ باغات و فضای سبز شهر، مطالبات و دغدغههای شهروندان را نیز به شکل مؤثرتری پیگیری کنیم.