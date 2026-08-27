پخش زنده
امروز: -
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بازدید از فازهای آسیب دیده پالایشگاه سوم پارس جنوبی در عسلویه، با ابراز رضایت از فرایند و سرعت بازسازی، تأکید کرد، به هیچ وجه نباید تأمین نشدن منابع مالی، مانع بازسازی پارس جنوبی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید علی مدنیزاده در ادامه سفر یک روزه خود به استان بوشهر، از فازهای ۴ و ۵ پالایشگاه سوم پارس جنوبی که در جنگ رمضان دچار آسیبهای جدی شده بودند، بازدید کرد.
وی در جریان این بازدید، طی سخنانی در جمع خبرنگاران با اشاره به خسارتهای وارد آمده، اظهارداشت: متأسفانه حملات دشمن، خیلی حساب شده و در نقاط حساس پارس جنوبی صورت گرفته است، اما خوشبختانه با غیرت مثالزدنی و جدیت و همیت بالا، در همه مجموعه ها، فرایند بازسازی شروع شده است.
وزیر اقتصاد بیان داشت: از همه مجموعههای حامی بازسازی پارس جنوبی، به ویژه بانک تجارت تشکر میکنم که به عنوان تأمین کننده اصلی مالی بازسازی، به خوبی دارد به تعهدات خود عمل میکند.
مدنیزاده تصریح کرد: ما در تهران و ستاد وزارتخانه، تأکید بسیار زیادی داشته و داریم که به ویژه، با توجه به فداکاری و تلاش بی شائبه مدیران و پرسنل زحمتکش پارس جنوبی، به هیچ وجه، نباید عدم تأمین مالی، مانعی در مسیر بازسازی و کاستن از سرعت آن باشد.
وی تأکید کرد: احیانا، هر جا، چنین مشکلی بروز کرد و هر محدودیتی برای تأمین مالی امر بازسازی واحدهای آسیب دیده از جنگ بروز کرد، باید به ما انتقال داده شود و ما حتما آن را رفع خواهیم کرد.
مدنیزاده افزود: کار باید به شکلی پیش برود که تنها محدودیت ما، تنها، طول زمان ساخت و بازسازی تجهیزات باشد.
وزیر اقتصاد با اشاره به توضیحات مسئولان پالایشگاههای آسیب دیده پارس جنوبی، اعلام کرد: ما از مدیران پارس جنوبی و پیمانکاران، قول گرفتهایم که تا پایان امسال، ۵۰ درصد و تا آخر سال ۱۴۰۶ صد در صد آسیب ها، جبران شود و همه ظرفیتها به ویژه در زمینه کسری تولید گاز، مجددا بازگردد.
گفتنی است، "پالایشگاه سوم" یکی از پالایشگاههای زیر مجموعه مجتمع پالایشگاهی گاز پارس جنوبی است که عملیات توسعه آن در مردادماه ۱۳۷۹ آغاز و کلیه واحدهای این پالایشگاه در سال ۱۳۸۳ بطور کامل راه اندازی و در ۲۷ فروردین سال ۱۳۸۴ افتتاح شد.
گفتنی است، پروژه فازهای ۴ و ۵ از جمله فازهای میدان گازی پارس جنوبی است که در ناحیه مرکزی این مخزن قرار گرفته است. تاسیسات خشکی فازهای ۴ و ۵ پارس جنوبی در منطقه عسلویه در کنار فازهای ۶، ۷و ۸ در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس۱ واقع شده است. چاهها و سکوهای فراساحلی این پروژه در فاصله حدود ۱۰۰ کیلومتری از سواحل خلیج فارس واقع شده است.
بازدید وزیر اقتصاد از یک طرح سرمایهگذاری خارجی تولید روزانه یک میلیون لیتر بنزین
وزیر اقتصاد در ادامه برنامههای خود از یک طرح سرمایهگذاری خارجی تولید مشتقات نفتی و بنزینی در عسلویه بازدید کرد.
این مینی پالایشگاه در صورت تکمیل ظرفیت، قادر است روزانه یک میلیون لیتر بنزین تولید کند.