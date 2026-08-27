۱۷۷ طرح صنعتی، عمرانی و خدماتی با اعتبار ۲۶۰ هزار میلیارد ریال در شهرستان مشهد تکمیل شده است و همزمان در هفته دولت به بهره برداری رسید.

۲۶همت طرح عمرانی و خدماتی در مشهد به ثمر نشست

۲۶همت طرح عمرانی و خدماتی در مشهد به ثمر نشست

روز چهارشنبه در نشست خبری تشریح طرح‌های هفته دولت افزود: از مجموع طرح‌های یاد شده ۱۳۳ طرح با حدود ۲۰۰ به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرماندار ویژه مشهد

هزار میلیارد ریال و روستا‌های بخش مرکزی ۲۸ طرح با ۵۰ هزار میلیارد ریال را به خود اختصاص داده‌اند.

سید حسن حسینی افزود:شهر‌های ملک آباد و رضویه و روستا‌های بخش احمدآباد و رضویه نیز در مجموع سایر طرح‌های افتتاح شده را به خود اختصاص داده‌اند.

ویهمچنین بیان کرد: عملیات اجرایی ۶ طرح با پیش بینی ۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار در این ایام آغاز شده است.

حسینی اضافه کرد: بیشترین طرح‌های افتتاح شده مربوط به ۷۷ پروژه حوزه صنعت، معدن و تجارت با اعتبار ۱۲۰ هزار میلیارد ریال بوده است.

وی گفت: مخابرات با اجرای طرح توسعه فیبر نوری در مشهد و صرف ۲۷ هزار میلیارد ریال هزینه، مهمترین طرح قابل افتتاح هفته دولت در این کلانشهر را به نام خود ثبت کرده است.

فرماندار مشهد میزان اعتبار نهایی برای تکمیل طرح توسعه زیرساخت فیبرنوری مشهد را ۵۰ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این طرح تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت داشته است با تکمیل شبکه

فیبرنوری، بخش مهمی از مشکلات مخابراتی و ارتباطات سیار مشهد بویژه در زمان اوج ورود مسافر به این شهر مرتفع خواهد شد.

حسینی گفت: افتتاح اورژانس بیمارستان ۵۴۰ تخت خوابی (پیامبر اعظم) در حاشیه شهر مشهد و تامین تجهیزات بسیار پیشرفته یک مرکز سرطان در مشهد از دیگر طرح‌های مهم قابل افتتاح در این

ایام است.

وی همچنین با انتقاد از فروش ادویه و زعفران تقلبی در مشهد گفت: در همکاری با دادگاه عمومی و انقلاب، تعزیرات و دیگر نهاد‌ها به شدت با این تخلفات، برخورد خواهیم کرد؛ این تخلفات در مشهد

مایه سرشکستگی ماست.

آبرسانی ۴۰ روستا با تانکر

فرماندار مشهد گفت: معضل اصلی مشهد تامین آب است و به صورت مستمر موضوع تامین آب مشهد رصد می‌شود الان بیش از ۴۰ روستا با تانکر آبرسانی می‌شوند و از طرفی در انتقال آب

چشمه‌های محلی نیز با مقاومت مردمی و جنگ محلی آب بین روستائیان نیز مواجهیم.

حسینی به پیگیری نمایندگان مجلس و استانداری خراسان رضوی برای تامین آب مشهد اشاره کرد و افزود: مصرف آب مشهد ۱۳ هزار لیتر در ثانیه است و فقط هزار متر مکعب آن از سد دوستی

تامین می‌شود. با طرح‌های در دست اقدام، تکنولوژی موجود می‌تواند مشکل آب مشهد را تا سال ۱۴۲۰ تامین می‌کند

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افتتاح ۷۰ مدرسه در دولت چهاردهم

فرماندار مشهد گفت: سرانه فضای آموزشی در کشور ۵/۵ مترمربع و در مشهد ۴/۵ مترمربع است، اما در برخی مناطق مانند تبادکان این رقم ۲ مترمربع است.

حسینی افزود: با تاکید بر توجه رییس جمهور به موضوع عدالت آموزشی مقرر شد در دولت چهاردهم ۱۸۹ مدرسه در مشهد ساخته شود که تاکنون ۷۰ مدرسه از این تعداد ساخته شده و ۴۰ مدرسه نیز

در دست احداث است.

چهره مشهد در حوزه سرمایه گذاری آسیب دیده است

حسینی با بیان اینکه سرمایه گذاری در مشهد آسیب دیده است، گفت: برای جذب سرمایه گذاران خارجی، آمادگی کامل داریم و باید سرمایه گذاران داخلی و خارجی موجود را تکریم و فعالیت آنان را

در مشهد تسهیل کنیم تا به سرمایه گذاری تشویق و ترغیب شوند.

تلفیق هنرمندانه بین باور‌های مقدس و نشاط در مشهد

​​​​​وی بر لزوم احترام به باور‌های مذهبی در مشهد تاکید کرد و گفت: نشاط و شادی، لازمه هر جامعه‌ای است، اینکه بین این باور‌ها و نشاط در جامعه تلفیق ایجاد کنیم نیاز به سازوکار دقیقی دارد که

باید از منظر علمی به نقطه‌ای مشترک برسیم.

فرماندار مشهد ادامه داد:سال گذشته در روستا‌های مشهد یک روز را با محوریت یک محصول روستایی، جشنی سالانه تعیین کردیم که از مشهد نیز شماری گردشگر به این جشن‌ها رفتند.

حسینی همچنین گفت: برخی، رویداد‌های فرهنگی شهر را مغایر با ارزش‌های مذهبی می‌دانند، اما هنر آن است که بین باور‌های برخی افراد و نشاط، تلفیقی ایجاد کنیم که این کار نیاز به مطالبه گری

دارد. این شهر نیاز به نشاط نیز دارد که البته باید با حفظ چارچوب‌های دینی و فرهنگی باشد.

وی در ادامه شورا‌ها را نهادی مدنی و مورد احترام دانست و گفت: با دستور وزارت کشور به اعضا شورای شهر مشهد ابلاغ کردیم که با توجه به شرایط خاص مشهد باید انتخابات هیات رییسه را برگزار

کنند.

فرماندار مشهد گفت: طبق قانون، فرماندار می‌تواند اعضا شورا را برای انتخابات دعوت کند، اما اعضا در جلسات حضور نیافتند. در حال حاضر ۶۰ مصوبه و لایحه معطل تشکیل جلسات شوراست و

ممکن است امور شهر با اخلال و کندی همراه شود.

حسینی با استناد به ماده ۱۱۹ قانون شورا‌ها گفت: تا شنبه به اعضا مهلتی داده شد تا فعالیت شورا به نتیجه برسد در غیر این صورت، هیات حل اختلاف استان تعیین خواهد کرد چه برخوردی با

شورای شهر مشهد در قالب انحلال یا برخورد با اعضا متخلف انجام خواهند داد.

فرماندار مشهد همچنین گفت: به تجمعات صنفی در جامعه چهار میلیون نفری مشهد احترام می‌گذاریم و خود را موظف به احقاق حقوق مردم می‌دانیم.

حسینی شمار واحد‌های صنفی پروانه دار مشهد را ۱۷۰ واحد اعلام کرد و گفت: ۶۰ هزار واحد صنفی نیز در مشهد بدون پروانه فعالیت دارند، اما بخشی از این واحد‌ها در بخش خدماتی (بویژه در

اطراف حرم) از جمله در حوزه هتل و اقامتگاه فعالیت دارند که شمار افراد شاغل آن حدود ۶۰۰ هزار نفر است.

۷۹ محله حاشیه نشین مشهد هدف اجرای طرح‌های بازآفرینی

​​​​فرماندار مشهد در خصوص حاشیه نشینی نیز گفت: از ۱۷۹ محله مشهد ۷۹ محله، محلات هدف باز آفرینی دارند که جزو مناطق حاشیه نشین هستند.

وی گفت: در حوزه ستاد بازآفرینی با اعتباری بیش از ۱۶ همت، دستگاه‌های مختلف، شهرداری مشهد و نهاد‌های امور زیربنایی در حال ایجاد اشتغال، توانمندسازی، زیباسازی و ارتقا خدمات هستند.

فرماندار مشهد گفت: ارتقا سرانه خدماتی در مناطق حاشیه شهر، مهاجر پذیری را مداوم افزایش می‌دهد و ما با این سوال مواجهیم که چگونه بین بالا بردن سرانه خدماتی و چالش حاشیه نشینی، توازن ایجاد کنیم.

وی همچنین در تشریح برخی از مهمترین اقدامات در ۲ سال گذشته گفت: حفر تونل انتقال آب هزار مسجد به مشهد و ساخت سد شوریجه و کانال انتقال آب آن از مهمترین اقدامات ما برای رفع

مشکل تاریخی آب در این شهر است؛ از طرفی در ۲ سال اخیر ۱۰۰ کیلومتر راه روستایی با کمک خیرین و قرارگاه امام حسن (ع) آسفالت شده است.