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آیین کلنگ زنی طرح ۲۱۸ واحدی طرح نهضت ملی مسکن منطقه شین آباد پیرانشهر با حضور مدیر کل راه و شهرسازی استان، نماینده پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی و فرماندار پیرانشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیمان آرامون، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی، در این آیین از تصویب طرح مطالعاتی این شهر در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خبر داد و گفت: طرح مطالعاتی شهر پیرانشهر به عنوان نخستین شهری که با نگرش نوین در دو مرحله در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و به تصویب رسیده از سوی وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شد که در این مطالعات، تمامی سطوح خدمات شهری پیشبینی شده است.
وی افزود: با توجه به محدودیتهای موجود برای تأمین زمین نهضت ملی مسکن در پیرانشهر، ۹۰ هکتار نیز مصوبه اصلی را دریافت کرده و مقرر شده کمیته کاری موضوع الحاق این اراضی به شهر را بررسی کند تا مشکل تأمین زمین برای سالهای آینده برطرف شود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی ادامه داد: در طرح نهضت ملی مسکن پیرانشهر، از میان ۳۰۰۰ نفر ثبتنامکننده نهضت مسکن ملی در پیرانشهر، ۱۳۲ نفر واجد شرایط از سوی وزارت راه و شهرسازی شناسایی شده و واریز وجه اولیه را انجام دادهاند.
آرامون اظهار کرد: در منطقه شینآباد نیز سایت ۲.۲ هکتاری پس از اخذ تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵، ابلاغ تغییر کاربری، دریافت تأییدیه وزارت راه و شهرسازی و انعقاد قرارداد آمادهسازی، وارد مرحله اجرا شده است.
وی با اشاره به ظرفیت این پروژه گفت: این سایت ۲۰۲ هکتاری ظرفیت پوشش ۲۱۸ خانوار را داشته و دولت تمامی تعهدات خود را در این پروژه انجام میدهد.
رئیس شورای هماهنگی راه وشهرسازی استان همچنین بیان کرد: در شهر لاجان نیز برای ۴۴۲ نفر در قالب طرح جوانی جمعیت زمین واگذار شده، برای ۹۹ خانوار در قالب مسکن محرومین زمین اختصاص یافت و ۵۸ واحد نیز برای اقشار ویژه، از جمله خانواده شهدا و افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد، واگذار شده است.
آرامون در پایان خاطرنشان کرد: فعالیتهای این منطقه به صورت روزانه رصد میشود و اجرای پروژههای مسکن در این محدوده میتواند زمینه رونق و توسعه این منطقه را فراهم کند.
لقمان خسروپور، فرماندار پیرانشهر، در این مراسم گفت: اجرای این پروژه یکی از دغدغههای اصلی مردم پیرانشهر در حوزه مسکن بود و تلاش میشود در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه برسد.
وی اظهار کرد: این پروژه همزمان با هفته دولت و هفته وحدت کلنگزنی شد و یکی از گرههای مهم شهرستان پیرانشهر در حوزه مسکن را برطرف میکند.
وی افزود: پیرانشهر به عنوان یکی از مهاجرپذیرترین شهرهای آذربایجان غربی، با نبود مسکن ملی مواجه بود و این موضوع به یکی از دغدغههای مردم تبدیل شده بود که با پیگیریهای انجامشده، این مطالبه امروز وارد مرحله اجرا شده است.
خسروپور ادامه داد: در شهر لاجان نیز اقدامات مختلفی برای تأمین مسکن جوانان و اقشار مختلف مردم در حال انجام است.
فرماندار پیرانشهر با تأکید بر ظرفیت مناسب شهرستان برای تأمین زمین گفت: اجرای این پروژه نخستین گام در مسیر پاسخگویی به دغدغههای مردم در حوزه مسکن و محرومیتزدایی است و تلاش میکنیم پروژه در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه برسد و اجرای پروژههای دیگر نیز تداوم داشته باشد.
خسرو پور در پایان از پیگیری و تلاشهای مسئولان شهرستان و استان بابت آغاز عملیات اجرایی این پروژه قدردانی کرد و بر تداوم اقدامات در حوزه مسکن تأکید کرد.