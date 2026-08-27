به مناسبت هفته همدان و با هدف حفظ و ترویج گویش همدانی، عصر رو گذشته همایشی با عنوان «آغاز شکوفایی گویش همدانی» در همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، پاسداشت گویش همدانی در همایشی با عنوان «آغاز شکوفایی گویش همدانی» با حضور پژوهشگران، شاعران و نویسندگان، گویشی که ریشه در تاریخ و فرهنگ این دیار دارد و قدمت آن به پس از ورود اسلام به ایرانن و دوران شاعر معروف دوبیتی سرا، باباطاهر عریان بر می‌گردد.

در این همایش از کتاب دالان با گویش همدانی و به زبان شعر برای کودکان و نوجوانان به نویسندگی مولود شاهمردی راد هم رونمایی شد.

این کتاب در ۷۶ صفحه و در ۴ هزار جلد چاپ و در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.