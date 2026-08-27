معاون توسعه روستایی و‌مناطق محروم رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور تاکید دارند که هر چه سریع‌تر طلب گندم کاران پرداخت شود و بدهی دولت در خصوص طلب گندم کاران در روز‌های آتی پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، معاون توسعه روستایی و‌مناطق محروم رئیس جمهور در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه گلستان گفت:استان گلستان در حوزه‌های همزیستی مسالمت آمیز، مرزبانی، وحدت اقوام و نماد‌های فرهنگی قابل تقدیر است.

عبدالکریم حسین زاده افزود: اگر نگاه ما صرفا به بودجه دولت باشد؛ هیچ گاه استان از محرومیت رها نخواهد شد ابتدا باید ظرفیت‌های استان را فعال کرد و با خلق ثروت در راستای محرومیت زدایی گام برداشت.

معاون توسعه روستایی و‌مناطق محروم رئیس جمهور اظهار کرد: ما آمادگی داریم طرح احیای زنجیره پنبه را از طریق اعتبارات معاونت توسعه روستایی و‌مناطق محروم عملیاتی کنیم.

او گفت:در خصوص تنش آبی گلستان، برای نوسازی و بازسازی تانکر‌های آب رسانی اعتبارات لازم را تخصیص خواهیم داد.

استاندار گلستان در این جلسه چند پیشنهاد مطرح کرد: با استفاده از اعتبارات حوزه معاونت روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور، بسته ویژه توسعه اقتصادی برای روستا‌های گلستان تدوین و ابلاغ شود تا ضمن ایجاد زنجیره ارزش برای محصولات کشاورزی، دامی و صنایع دستی، تولید ثروت جایگزین خام فروشی در روستا‌ها شود.

معیشت مرزنشینان، مسکن معیشت محور، گردشگری و اقتصاد اقوام، توسعه جاده‌های روستایی از دیگر موضوعات مطرح شده از سوی استاندار بود.