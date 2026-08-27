استاندار قزوین در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین، از افتتاح ۹ هزار و ۹۷۳ پروژه با اعتباری بالغ بر ۵۴ هزار میلیارد تومان در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین ، محمد نوذری با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با تأکید بر الگوگیری از شیوه مدیریتی شهدای دولت اظهار داشت: امانت‌داری و ساده‌زیستی یکی از حلقه‌های مفقوده مدیریت امروزی است و بخش عمده‌ای از مدیران استان در تلاشند تا ادامه‌دهنده واقعی راه شهیدان رجایی و باهنر باشند.

وی رمز ماندگاری شهدای دولت را اخلاص، مردمی‌بودن و همین روحیه خدمتگزاری برشمرد و تصریح کرد: فارغ از هرگونه گرایش و سلیقه سیاسی، همه وظیفه داریم در راستای پاسداشت آرمان‌های این شهیدان والامقام و خدمت به مردم گام برداریم.

استاندار قزوین با اشاره به اینکه گفتمان اصلی دولت «وفاق ملی» است، افزود: امروز با هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت تمام مسئولان و مدیران استان، به‌ویژه هدایت‌های نماینده ولی‌فقیه در استان و همراهی ائمه جمعه، فضای همدلی مطلوبی در استان قزوین شکل گرفته است.

از تفویض اختیارات به استانداران تا پروژه‌های بزرگ استان

نوذری همچنین به تفویض اختیارات ویژه از سوی رئیس‌جمهور به استانداران اشاره کرد و گفت: تلاش کرده‌ایم با بهره‌گیری حداکثری و صددرصدی از این اختیارات، در تمام عرصه‌های توسعه‌ای استان پویا و اثرگذار عمل کنیم.

وی با تبیین مدل‌های نوین حکمرانی و هم‌افزایی بین‌دستگاهی در اجرای پروژه‌ها خاطرنشان کرد: در پیشبرد طرح‌های بزرگ زیربنایی، از جمله پروژه مهم انتقال آب از سد طالقان، از ظرفیت‌های متنوعی همچون مجموعه اوقاف و امور خیریه بهره گرفته شده است.

استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های آماده افتتاح و دستاورد‌های عمرانی و اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: امسال ۹ هزار و ۹۷۳ طرح در حوزه‌های گوناگون از جمله شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فضا‌های ورزشی و زیرساختی با اعتباری بالغ بر ۵۴ همت به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: از این میزان، ۲۸ هزار میلیارد تومان با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأمین شده است که با بهره‌برداری از طرح‌های اقتصادی و صنعتی، زمینه اشتغال‌زایی برای بیش از ۷ هزار نفر در سطح استان قزوین فراهم خواهد شد.

استاندار ساخت ۳ هتل ۵ ستاره از رویکرد‌های مهم دولت در حوزه توسعه گردشگری عنوان کرد.

تغییر ریل در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی استان

استاندار با تأکید بر لزوم عبور از اتکای صرف به بودجه‌های دولتی در اجرای طرح‌های عمرانی، از به‌کارگیری الگو‌های نوین حکمرانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهادی نظیر اوقاف برای تأمین اعتبار ۱۲ هزار میلیارد تومانی (۱۲ همت) پروژه راهبردی انتقال آب سد طالقان خبر داد.

نوذری با اشاره به ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های زیرساختی و اولویت‌دار استان اظهار داشت: در فرآیند اجرای طرح‌های عمرانی، نگاه و تکیه صرف به اعتبارات و منابع محدود دولتی نباید مانع پیشرفت کار شود، بلکه نیازمند تغییر رویکرد و اتخاذ سازوکار‌های جدید تأمین مالی هستیم.

وی به اهمیت طرح انتقال آب از سد طالقان به شهر‌ها و روستا‌های استان به عنوان یکی از مطالبات اساسی مردم منطقه اشاره کرد و افزود: تکمیل این ابرپروژه نیازمند ۱۲ هزار میلیارد تومان (۱۲ همت) اعتبار است که در چارچوب مدل جدید حکمرانی و با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، از ظرفیت نهاد اوقاف برای تأمین این منابع مالی استفاده شده است.

استاندار قزوین خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع اقتصادی، مردمی و نهادی می‌تواند روند اجرای پروژه‌های زیربنایی استان را شتاب بخشد و قزوین را در مسیر توسعه پایدار یاری کند.