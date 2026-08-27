دادستان عمومی و انقلاب شهرستان طبس از مهر و موم دو واحد صنفی در این شهرستان به دلیل انتشار محتوای مغایر با ضوابط قانونی در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان طبس گفت: در پی رصد و بررسی فعالیت صفحات مجازی برخی واحد‌های صنفی و احراز تخلفات، دستور قضایی لازم برای مهر و موم دو واحد صنفی صادر و از سوی پلیس نظارت بر اماکن عمومی اجرا شد.

خسروی افزود: یکی از این واحد‌ها به دلیل انتشار محتوایی مغایر با ضوابط قانونی و موازین مربوط به امنیت و نظم عمومی و واحد دیگر نیز به دلیل انتشار محتوای مغایر با ضوابط قانونی و شئونات عمومی، مهر و موم شده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان طبس تأکید کرد: فعالیت اقتصادی در فضای مجازی نیز تابع قوانین و مقررات است و صاحبان واحد‌های صنفی باید نسبت به محتوای منتشرشده در صفحات رسمی و تبلیغاتی خود دقت و نظارت کافی داشته باشند.

خسروی افزود: همان‌گونه که پیش‌تر نیز اعلام شد، با تخلفات احرازشده در فضای مجازی که واجد وصف قانونی باشد، مطابق مقررات برخورد می‌شود و تداوم فعالیت واحد‌های صنفی، مستلزم رعایت کامل قوانین و ضوابط است.