استاندار خوزستان از افتتاح ۱۴۷ طرح کشاورزی با اعتباری بیش از ۲.۲ همت و ایجاد ۳ هزار و ۴۰۰ فرصت شغلی مستقیم و ۶ هزار فرصت شغلی غیرمستقیم در هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سیدمحمدرضا موالی‌زاده با اشاره به حضور معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در خوزستان گفت: بازدید از شهرستان‌ها و مرکز استان و همچنین افتتاح مرکز داده‌های کشاورزی از برنامه‌های این سفر است که می‌تواند اطلاعات و آمار مستمر بخش کشاورزی را در اختیار مسئولان قرار دهد.

وی افزود: در هفته دولت ۱۴۷ طرح کشاورزی با اعتباری بیش از ۲.۲ همت آماده بهره‌برداری است که برای ۳ هزار و ۴۰۰ نفر اشتغال مستقیم و ۶ هزار نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد می‌کند.

استاندار خوزستان ادامه داد: همچنین در این ایام عملیات اجرایی ۱۲ طرح جدید کشاورزی با اعتبار ۱۳۰ میلیارد تومان آغاز خواهد شد.

موالی‌زاده با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه کشاورزی استان گفت: ۷۲ درصد سرمایه‌گذاری طرح های قابل افتتاح توسط بخش خصوصی انجام شده است که نشان‌دهنده ظرفیت بالای خوزستان برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است.

وی صنایع تبدیلی و تکمیلی را از اولویت‌های مهم بخش کشاورزی دانست و اظهار کرد: ۶۰ درصد طرحهای قابل افتتاح در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی قرار دارند که علاوه بر ایجاد اشتغال، موجب افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی می‌شوند.

استاندار خوزستان با اشاره به تنوع محصولات کشاورزی استان گفت: ۱۳۸ نوع محصول کشاورزی در خوزستان تولید می‌شود که محصولاتی همچون خرما، گندم، برنج، مرکبات، پسته و زعفران را شامل می‌شود.

موالی‌زاده بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقلیمی و کشاورزی خوزستان برای توسعه پایدار تأکید کرد و افزود: حمایت از بخش کشاورزی و فعالان این حوزه، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی استان و کشور دارد.

وی در پایان از تلاش کشاورزان و فعالان این بخش قدردانی کرد و خواستار حمایت بیشتر از سرمایه‌گذاری و توسعه بخش کشاورزی استان شد.