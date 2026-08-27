به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس مرکز اورژانس رفسنجان از فوت کودک سه ساله در حادثه واژگونی سواری تیبا در محور جوادیه ـ رفسنجان و مرگ کودک ۱۰ ساله در حادثه واژگونی یک دستگاه سواری تیبا در محور رفسنجان-سرچشمه خبر داد.

دکترمحسن مرتضوی گفت:درواژگونی سواری تیبا بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: متاسفانه این حادثه منجر به فوت کودک سه ساله و مصدومیت دو نفر دیگر شد.

رئیس مرکز اورژانس رفسنجان گفت: در حادثه دیگری نیزدر واژگونی یک دستگاه سواری تیبا یک مودک ده ساله جان باخت.